Gurbetçilerin Türkiye Ziyaretleri Sürüyor

Gurbetçilerin Türkiye'ye Gelişleri Devam Ediyor

Son 30 gün içerisinde, Türkiye'ye 1 milyon 164 bin 474 yolcu giriş yaptı. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda dönüşleri sürüyor.

Kara Yolunu Tercih Eden Gurbetçiler

Gurbetçiler, Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşıyor. Özellikle kara yolunu tercih edenler, Trakya'daki sınır kapılarından giriş yaparken gümrük ve polis ekipleri geçişlerin hızlı ve sorunsuz gerçekleşmesi için çaba sarf ediyor.

Yurt giriş işlemlerinin ardından memleketlerine doğru yola çıkan gurbetçilerin tatil sezonu büyük bir hareketlilik getirdi. Geçtiğimiz ay boyunca Trakya'ya bağlı sınır kapılarında toplam 1 milyon 164 bin 474 yolcu giriş yaptı. Aynı dönemde, 289 bin 143 araç da yurda girdi.

Kapıkule'de Rekor Girişler Kaydedildi

Bu yıl yoğun girişlerin yaşandığı Kapıkule Sınır Kapısı, onyıllık rekorlar kırdı. 14 Temmuz'da kaydedilen verilere göre, 9 bin 628 binek araç ve 40 bin 593 yolcu kaydı ile tüm zamanların rekoru elde edildi.

Gurbetçilerin Duyguları

Almanya'dan Türkiye'ye gelen Mustafa Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ana vatana kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Sınır kapısında beklemeden yurda giriş yaptık. Bu yıl memleketimiz gibi bir yerin bulunmadığını anladık. Allah'a şükürler olsun, tatilde aile büyüklerini ziyaret edip dinleneceğiz," dedi.

Ailesi ile beraber Almanya'dan gelen Nurdan Köksalan Ilıca ise, 11 ay boyunca Türkiye tatili hayali kurduklarını dile getirdi. Ilıca, "Vatanımıza ulaştığımız için mutluyuz. Her şey yolunda gidiyor. Aile ve dost ziyaretlerimiz olacak, Türkiye'yi özledik," diye konuştu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor. Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor. Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor. Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor. Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor. Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor. Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor. Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.