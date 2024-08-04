Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2,2 Ton Uyuşturucu Yakalandı

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri başarılı bir uyuşturucu operasyonunda, toplam 2,2 ton pudraya emdirilmiş metamfetamin ele geçirdi.

Operasyon Detayları

Bakanlıktan gelen bilgilere göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde İran'dan ülkeye giriş yapan bir tırı dikkatlice inceledi.

Yasal Yükte Metamfetamin Tespiti

Denetim sırasında, pudra cinsi yükten alınan numunelerde yapılan testler sonucunda yükün metamfetamin içerdiği belirlendi. Bu operasyonda, güvenlik ekipleri yeni bir başarıya imza atarak, 2,2 ton metamfetamin uyuşturucu maddesini ele geçirdi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gümrük muhafaza ekiplerinin bu başarılı çalışması, ülke genelinde uyuşturucu kaçakçılığına karşı sürdürülen mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.