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Gürbulak Sınır Kapısı'nda 4,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 4,5 ton metamfetamin yakaladı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 09:37
Gürbulak Sınır Kapısı'nda 4,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gürbulak Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısı'nda 4,5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında detaylı bir kontrol gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan üç tır, riskli kategoride değerlendirildi ve x-ray taramasına tabi tutuldu. Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpekleriyle gerçekleştirilen aramalarda, talk pudrasına emdirilmiş 706 kilogram ve bitki köklerine gizlenmiş 3 bin 797 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltı ve Soruşturma

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle genişletilen operasyonda gözaltına alınan faillerle ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı. Bakanlık, bu operasyonda yakalanan uyuşturucu miktarının rekor seviyede olduğunu belirterek, zehir tacirlerine önemli bir darbe vurulduğunu ifade etti.

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