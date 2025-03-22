Gürcistan, 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Gürcistan, 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını duyurdu. İlgili anlaşma Tiflis'te imzalandı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 14:50
Gürcistan, 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Gürcistan, 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Gürcistan, 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını resmi olarak duyurdu. Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan İrakli Kobakhidze'nin, Avrupa Judo Birliği (EJU) Başkanı Laszlo Toth ile Tiflis'teki ofisinde bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Anlaşma İmzalandı

Açıklamada, Gürcistan'ın 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağına dair anlaşmanın taraflar arasında imzalandığı ifade edildi. Toth, Tiflis'teki 2024 Judo Grand Slam turnuvası boyunca Gürcistan'da bulunurken, 2026'daki şampiyonaya dair detayları başbakanla görüştü.

Tiflis’te Judo Heyecanı Devam Ediyor

Diğer yandan, Tiflis'te Türkiye Judo Milli Takımı'nın da katıldığı 2024 Judo Grand Slam Tbilisi turnuvası ikinci gününde devam etmekte. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve büyükelçilik çalışanları, turnuvanın düzenlendiği Tiflis Spor Salonu'na gelerek milli takımın sporcularını desteklediler.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye Judo Milli Takımı'nın de yer aldığı "2025 Judo Grand Slam...

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye Judo Milli Takımı'nın de yer aldığı "2025 Judo Grand Slam Tbilisi" turnuvası ikinci gününde devam etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye Judo Milli Takımı'nın de yer aldığı "2025 Judo Grand Slam...

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye Judo Milli Takımı'nın de yer aldığı "2025 Judo Grand Slam Tbilisi" turnuvası ikinci gününde devam etti.

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