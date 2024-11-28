Gürcistan, AB Üyeliği Müzakerelerini 2028'e Kadar Gündeme Almayacak

Gürcistan'dan AB'ye Katılım Mücadelelerinde Önemli Adım

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunda önemli bir açıklama yaptı. Ülkesinin, bu müzakereleri 2028'e kadar gündeme getirmeyeceğini duyuran Kobakhidze, AB entegrasyon sürecinde kararlı adımlar atacaklarını ifade etti.

Kobakhidze'den AB'ye Mesaj: Onurlu Bir Süreç

Kobakhidze, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin merkez ofisinde yaptığı açıklamada, Gürcistan'ın milli çıkarlarını koruyarak onurlu bir şekilde AB'ye katılmayı hedeflediklerini belirtti. AB'nin de bu değerlere saygı göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz, gururlu ve kendine saygısı olan bir milletiz. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne entegrasyonu, AB'nin bize vermesi gereken bir merhamet olarak görmemiz kesinlikle kabul edilemez," dedi.

Kobakhidze, ülkesinin 2030 yılında AB'ye katılmaya hazır olacağına inandığını ve bunun için zorlu bir süreç geçireceklerini ifade etti. "Önümüzde yaklaşık 6 yıl var, hedefimiz 2030 yılında Avrupa Birliği'ne katılmaktır," ifadesini kullandı.

AB ile Müzakere Başlatma Kararı ve Mali Destek Reddi

Avrupa Parlamentosu'ndan bazı siyasetçileri Gürcistan'ın iç işlerine müdahale ile suçlayan Kobakhidze, 2028 yılının sonuna kadar AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu gündeme almama kararı aldıklarını duyurdu. Hükümet, ayrıca 2028 yılına kadar AB'den gelecek mali destekleri de reddettiğini belirtti.

Kobakhidze, "AB ile Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. 2028'de bu sorumlulukların yüzde 90'ını tamamlayacağımıza inanıyoruz," dedi. Bu süreçte onurlu bir demokrasi ve güçlü bir ekonomi ile AB'ye girişin önemli olduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosu'ndan Yenileme Çağrısı

Avrupa Parlamentosu, Gürcistan'daki 26 Ekim parlamento seçimlerinin sonuçlarını "ciddi usulsüzlükler olduğu" gerekçesiyle kınayarak, seçimlerin uluslararası gözetim altında yenilenmesini talep etti. Milletvekilleri, Başbakan Kobakhidze dahil üst düzey Gürcü yetkililere yaptırımlar uygulanmasını ve resmi temasların sınırlandırılmasını istedi.

Gürcistan'da Seçim ve Gösteriler

Gürcistan'da 26 Ekim'de gerçekleşen parlamento seçimlerini iktidardaki Gürcü Hayali Partisi %53,93 oy oranıyla kazandı. Ancak, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet partileri, seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek sonuçları tanımadıklarını açıkladı ve protesto gösterilerine başladı. Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için 19 Kasım'da Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Kobakhidze ise seçimlerin demokratik bir ortamda yapıldığını ve muhalefetin istikrarsızlık yaratma çabasında olduğunu dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.