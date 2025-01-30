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Gürcistan, AKPM Faaliyetlerini Askıya Aldı

Gürcistan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) heyetinin faaliyetlerini askıya aldı. Başbakan Kobakhidze, kararın gerekçelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 00:13
Gürcistan, AKPM Faaliyetlerini Askıya Aldı

Gürcistan'dan AKPM'ye Sert Tepki

Gürcistan hükümeti, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) heyetinin faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Başbakan İrakli Kobakhidze, yerel televizyon kanalı İmedi TV'de katıldığı programda, AKPM'nin Gürcistan'daki parlamenter seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulunarak kabul ettiği kararnameye tepki gösterdi.

Heyet Artık AKPM'de Çalışmayacak

Kobakhidze, AKPM'nin bu tutumunu göz önünde bulundurarak Gürcistan Parlamentosu heyetinin artık AKPM'de çalışmalarını uygun görmediklerini belirtti. Bu nedenle, heyetin faaliyetlerinin askıya alınmasına karar verdiklerini vurguladı.

Kobakhidze, "Doğal olarak, böyle bir durumda, heyetimiz artık Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki çalışmalarına devam etmeyi düşünmüyor ve çalışmalarını durduruyor. Bu heyet, Gürcistan Parlamentosu tarafından geri çekilecek." dedi.

AKPM'nin Tutuğu ve Gürcistan'ın Tepkisi

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili de X hesabından yaptığı açıklamada, AKPM'nin kararını Gürcü halkının demokratik iradesine karşı bir adım olarak değerlendirdi. Bugün kabul edilen kararname, Tiflis hükümetine, önümüzdeki aylarda yeni parlamento seçimleri düzenlemesi, AB yanlısı gösterilerde tutuklanan kişileri serbest bırakması ve Gürcistan'ın Avrupa ile entegrasyonu yolunda ilerlemeye devam etmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Gürcistan ile AB Arasındaki İlişkiler

AKPM'nin kararı, Gürcistan Parlamentosu heyetinin nisan ayına kadar sınırlı yetkilere sahip olmasını öngörüyor. Gürcistan, 1999 yılından beri AKPM üyesi konumundadır. Ayrıca, AB Konseyi, Gürcü diplomatların ve bazı yetkililerin AB'ye vizesiz seyahatlerine imkan veren uygulamayı 27 Ocak'ta askıya aldı.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, bu kararın Gürcistan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilere zarar verebileceğini ifade etti.

Siyasi Gelişmeler

AB, ABD ve eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin 26 Ekim 2024'te kazandığı parlamento seçimlerini tanımamaktadır. Hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya alması da bu tepkilerin partisi olmuştur. Başbakan Kobakhidze, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin yeniden başlamasını, ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde mümkün olabileceğini savunuyor.

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