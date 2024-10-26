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Gürcistan Başbakanı, ABD ve AB ile İlişkilerin İyileştirilmesini Talep Etti

Gürcistan'ın başbakanı, ABD ve AB ile bozulan ilişkilerin yeniden düzene sokulması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 12:10
Gürcistan Başbakanı, ABD ve AB ile İlişkilerin İyileştirilmesini Talep Etti

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze’den ABD ve AB’ye Çağrı

Gürcistan’ın Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile son dönemde yaşadığı gerilimlerin çözülmesi ve ilişkilerin yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti. Kobakhidze, bu açıklamaları başkent Tiflis’te, gerçekleştirdiği parlamento seçimi sırasında sandığını kullanmasından sonra yaptı.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Barış Vurgusu

Kobakhidze, Gürcistan’ın sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken, “En ağır şantajlara ve baskılara rağmen, Gürcistan’da barışı korumak için mücadele ediyoruz” dedi.

Batı İle İlişkilerin Yeniden Yapılandırılması

Başbakan, bu yıl yürürlüğe giren Yabancı Etkinin Şeffaflığı yasası ile Batılı ülkelerle ilişkilerde yaşanan aksaklıkların giderilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kobakhidze, “Seçimlerin tamamlanmasının ardından, Ukrayna'daki savaşın sona ermesiyle birlikte hem ABD hem de AB ile ilişkilerimizi yeniden gözden geçireceğiz. Bu doğrultuda çok olumlu sinyaller aldık” şeklinde konuştu.

AB İle Entegrasyon ve Bağımsızlık

Ayrıca, Gürcistan’ın AB ile entegrasyon sürecine devam edeceğini ancak ülkenin bağımsızlık ve egemenliğine de büyük önem verdiklerini ifade eden Kobakhidze, “Ülkedeki barışın ana garantörü onur, egemenlik ve bağımsızlıktır. Eğer Avrupa entegrasyonu barışın garantisi olsaydı, Ukrayna’da da barış olurdu” diye belirtti.

Gürcistan'da Parlamento Seçimi

Bugün, Gürcistan halkı yeni parlamentoyu belirlemek için sandık başına gitti. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu, toplam 3 milyon 508 bin 294 seçmenin, 150 milletvekilini seçmek üzere oy kullanacağını duyurdu. Partilerin parlamentoya girebilmesi için yüzde 5 barajını aşması gerekecek.

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