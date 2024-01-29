Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'den şok karar: Görevinden istifa ettiğini duyurdu

Başkent Tiflis'teki Hükümet Binası'ndan canlı yayınla halka hitap eden Garibaşvili, başbakanlık görevinden ayrıldığını duyurdu. Garibaşvili, 3 yıl önce ikinci defa başbakan seçildiğini anımsatarak, bu süreçte başarılı işlere imza koyduklarını söyledi.

Garibaşvili, iktidar partisi "Gürcü Hayali" ve hükümetin demokrasiye bağlı olduğunu, bu yüzden partide iç değişim yaşandığını söyledi. Garibaşvili, görevi bırakarak başkalarına yeni fırsatlar tanıması gerektiğini belirtti. Garibaşvili, iki farklı dönemde toplam 5 yıl başbakanlık yaptığını hatırlatarak, "Ülkemize iyi niyetle hizmet ettim. Ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını tavizsiz savundum. Bu dönemde ekiple birlikte elde ettiğimiz sonuçlardan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Garibaşvili, Gürcü Hayali Partisinin siyasi konseyi tarafından kendisine sunulan genel başkanlık teklifini kabul ettiğini ve bu görevin 1 Şubat'taki parti kongresinde resmileşeceğini açıkladı. Garibaşvili, bu yıl sonbahar mevsiminde gerçekleştirilecek parlamento seçimleri için partinin hazır olması gerektiğini belirtti.

Garibaşvili, 2013'te ilk kez başbakanlık koltuğuna oturmuştu. 23 Aralık 2015'te istifa eden Garibaşvili, "Görevler geçicidir. Sonsuz olan sadece vatan ve Tanrı'dır." diyerek, göreve uygun bir zamanda geldiğini ve aynı şekilde ayrıldığını söylemişti. Garibaşvili, Başbakan Giorgi Gakharia'nın istifasının ardından 22 Şubat 2021'de tekrar başbakan seçilmişti. Garibaşvili, Gürcistan'da 2012'de yapılan genel seçimler sonrasında içişleri ve savunma bakanlığı görevlerinde de bulunmuştu.

Gürcistan'da yeni başbakanın, 45 yaşındaki Milletvekili Prof. Dr. İrakli Kobakhidze olacağı ileri sürülüyor. Kobakhidze, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin Lideri ve 2016-2019 yılları arasında Gürcistan Parlamentosu Başkanı olarak görev yapmıştı. Gürcistan Anayasası'na göre, iktidar partisi, yeni başbakan adayını bir hafta içinde Cumhurbaşkanı'na bildirmek zorunda.