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Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: 2030'da AB Üyeliği Hedefliyoruz

Gürcistan, 2030 yılına kadar Avrupa Birliği'ne tam üye olmayı hedefliyor. Başbakan Kobakhidze, enerji bağımsızlığına da vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:48
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: 2030'da AB Üyeliği Hedefliyoruz

Gürcistan, 2030'da AB Üyesi Olmayı Hedefliyor

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin 2030 yılına kadar Avrupa Birliği'nin (AB) üyesi olmasını hedeflediğini açıkladı. Bu açıklama, İmereti bölgesinde gerçekleştirilen "Tskhaltubo-500" trafo merkezinin açılış töreninde yapıldı.

Proje Detayları ve Açılış Töreni

Açılış törenine, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, bakanlar, milletvekilleri, BEST yetkilileri ve yerel vatandaşlar katıldı. Kobakhidze, projenin maliyetinin 19 milyon 800 bin dolar olduğunu belirtti.

Enerji Üretim Hedefleri

Kobakhidze, Gürcistan'ın enerji üretimi konusundaki bağımsızlığını güçlendirmek için çalışmaların devam ettiğini dile getirirken, elektrik üretiminde 2028'de 8 bin megavatı aşmayı, 2030'da ise 10 bin megavatı geçmeyi planladıklarını açıkladı.

AB İlişkileri ve Türkiye ile İşbirliği

Törende, Gürcistan ile AB ilişkileri hakkında da bilgi veren Kobakhidze, "İddialı nihai hedefimiz 2030 yılı için Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmaktır." dedi.

Büyükelçi Orbay ise açılış töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Türkiye'nin Gürcistan'ın stratejik ve en büyük ticaret ortağı olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar doları aştığını ve 5 milyar dolara ulaşması için çalışacaklarını belirtti.

Enerji Alanındaki İşbirlikleri

Türkiye ve Gürcistan arasında enerji alanında yakın işbirliği yapıldığına dikkat çeken Orbay, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı gibi ortak projelerin dostluk ve işbirliği örnekleri olduğunu ifade etti.

Son olarak, Türkiye'den Gürcistan'a yapılan 2,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım ile ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da sıcak hale geleceği belirtildi.

Kobakhidze, BEST firmasının Gürcistan'da uzun yıllardır başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Proje ve yapımı Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri...

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Proje ve yapımı Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri AŞ (BEST) tarafından gerçekleştirilen "Tskhaltubo-500" trafo merkezinin İmereti bölgesinde düzenlenen açılışına katılarak konuşma yaptı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Proje ve yapımı Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri...

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Proje ve yapımı Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri AŞ (BEST) tarafından gerçekleştirilen "Tskhaltubo-500" trafo merkezinin İmereti bölgesinde düzenlenen açılışına katılarak konuşma yaptı.

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