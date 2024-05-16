Gürcistan Başbakanı Kobakhidze Ankara’da törenle karşılandı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek üzere Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze’yi resmi törenle karşıladı. Tören sonrasında ise iki lider, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşmeye başladı.

Kobakhidze’yi karşılamak için Dışişleri Bakanı Fidan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Milli Eğitim Bakanı Tekin, Milli Savunma Bakanı Güler, Ticaret Bakanı Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu gibi isimler de resmi törende yer aldı.

Yapılacak görüşme sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Basın toplantısı sonrasında ise konuk Kobakhidze onuruna akşam yemeği verilecek.