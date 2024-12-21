Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den AB'nin Vize Kısıtlaması Planına Sert Tepki

Gürcistan Başbakanı'ndan Avrupa Birliği'ne Tepki

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, "AB yanlısı barışçıl gösterilere şiddetle karşılık verdiği" iddialarıyla Gürcü diplomatların vize serbestisinin askıya alınması planına sert tepki gösterdi. Başkent Tiflis’te düzenlediği basın toplantısında, Kobakhidze, AB Komisyonu’nun bu konudaki kararının kabul edilemez olduğu vurgusunu yaptı.

AB'nin Planı Kabul Edilemez

Kobakhidze, söz konusu teklifin Ocak 2025’te AB Komisyonunda görüşüleceğini belirterek, "Bu teklif, Gürcistan aleyhine açık bir adımdır. Ülkemize yönelik çok üzücü bir saldırıdır," ifadelerini kullandı. Ayrıca, AB Komisyonu'ndan çıkacak herhangi bir kararın Gürcistan’a olumsuz bir etki yaratmayacağını savundu.

AGİT Raporu Üzerine Değerlendirme

Başbakan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) tarafından yayımlanan 26 Ekim tarihli parlamento seçimleri raporuna da değindi. Kobakhidze, raporu genel olarak olumlu değerlendirerek, "Bunu AGİT/ODIHR raporunun genel içeriğinden de okumak mümkündür." dedi.

Seçimlerin Yenilenmesi Talebi

Diğer yandan, seçim sonuçlarını tanımayarak yenilenmesini talep eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet partileri, AGİT raporunda "seçimlerin yenilenmesinden yana değerlendirme yapıldığını" öne sürdü. Başbakan Kobakhidze'nin, Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecinin 4 yıllığına askıya alınması kararına karşı başlayan gösteriler ise 28 Kasım tarihinden bu yana devam ediyor.