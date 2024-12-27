Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den İvanişvili'ye Yaptırımlara Sert Tepki

ABD'nin Yaptırımlarına Yanıt: Kobakhidze'den Sert Açıklamalar

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ABD'nin Gürcistan'daki iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu ve onursal başkanı Bidzina İvanişvili'ye uyguladığı yaptırımlara karşı çıktığını açıkladı. Kobakhidze, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, İvanişvili'yi 'Rusya yararına ülkenin geleceğini baltaladığı' gerekçesiyle yaptırım listesine eklemesini eleştirdi.

İvanişvili'nin Hedef Alınmasındaki Sebepler

Kobakhidze, gazetecilere verdiği demeçte, son üç yılda İvanişvili'ye yönelik sürekli yaptırım uygulandığını ve bunun arkasında Gürcistan'ın milli çıkarlarını koruma çabasının olduğunu ifade etti. "Bu adam, bu ülkenin milli çıkarlarından vazgeçmedi," diyen Kobakhidze, İvanişvili'nin Gürcistan’ın milli değerlerine sahip çıkması nedeniyle hedef alındığını belirterek, "Bu durum aslında, ülkemizin ulusal çıkarlarını korumanın bir ödülüdür," değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Uluslararası Gelişmeler

Kobakhidze, İvanişvili'ye yaptırım uygulayan güçleri Ukrayna'da istikrarsızlık yaratmakla suçladı. "Bu güçler, Ukrayna'nın kaderinin sorumluluğunu üstlenmediler. 2013'ten bu yana geçen 10 yılda Ukrayna'yı yıkıma mahkum ettiler," ifadelerini kullandı.

Gürcistan Başbakanı, daha önceki açıklamalarında ABD'nin son dört yıldır 'derin devlet' tarafından yönetildiğini iddia ederek, Donald Trump'ın başkanlığının ilişkileri düzeltmesini umduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada İvanişvili'yi Rusya lehine çalışarak ülkesinin geleceğini baltalamakla suçlayarak, ona yaptırım uygulanmasına karar verildiğini kaydetti. Blinken, İvanişvili'nin ve Gürcü Hayali Partisi'nin eylemlerinin demokratik kurumları zayıflattığını ve temel özgürlüklerin kullanılmasını engellediğini vurguladı.

Gürcistan'daki Siyasi Çalkantılar

Gürcistan'da AB, ABD, mevcut Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet partileri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmiyor. Kamuoyunda, hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin askıya alınması nedeniyle artan tepkiler sürüyor. Zurabişvili, görevi yeni cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'ye devretmesi gereken 29 Aralık tarihine kadar görevden ayrılmayacağını ifade etti.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin hükümeti, Batı'nın desteklediği bazı güçleri, Zurabişvili ve muhalefeti sokak eylemleriyle hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor. Ülkede 28 Kasım'da başlayan AB yanlısı gösteriler ise 30 gündür devam ediyor.