Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den Seçim Açıklaması

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 26 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarını tanımayan Cumhurbaşkanı ve muhalefete seslenerek, seçimlerin yenilenmeyeceğini duyurdu. Başkent Tiflis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin AB katılım müzakerelerinin askıya alınmasının ardından başlayan protestoları değerlendirdi.

Protestolar ve Muhalefet

Kobakhidze, muhalefetin sokaklarda halkı toplama konusundaki zorluklarına dikkat çekerek, göstericilerin sayısının oldukça azaldığını belirtti. Muhaliflerin seçimlerin yenilenmesi yönündeki çağrılarına karşı çıkarak, “Bir sonraki seçim, parlamentonun 4 yıllık görev süresinin 2028'de bitmesinden sonra yapılacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin Durumu

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin görevi bırakmayacağına dair açıklamalarını değerlendiren Kobakhidze, Zurabişvili’nin bir hafta içinde görevinden ayrılması gerektiğini kaydetti. Yeni cumhurbaşkanının Mikheil Kavelaşvli olarak belirlendiğini ve 29 Aralık'ta yemin edeceğini belirtti. Kobakhidze, “Zurabişvili liffranlar arasında mı yoksa dışarıda mı hayatına devam edecek?” diyerek yasalara saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

ABD ile İlişkiler

Kobakhidze, Washington yönetiminin Gürcü hükümet yetkililerine yaptırım uygulaması kararının “derin devlet” tarafından verildiğini iddia etti. ABD'nin son dört yıl boyunca Başkan Joe Biden tarafından yönetilmediğini savunan Kobakhidze, ABD yönetiminde bir “derin devlet” sorunu olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, ABD’nin yeni başkanının Donald Trump olmasının ardından bu sorunların çözülmesini beklediklerini ifade etti.

Gürcistan'daki Siyasi Gelişmeler

AB, ABD, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki “Gürcü Hayali” Partisinin seçildiği parlamento seçimlerini kabul etmiyor. Hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin askıya alınmasına yönelik tepkiler sürerken, Kobakhidze'nin hükümeti, Batı'nın desteklediği bazı güçleri hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle suçluyor.