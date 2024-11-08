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Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: "En Kaliteli Seçimler Gerçekleştirildi"

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, seçimlerde hile yapıldığı iddialarını yalanladı ve seçimlerin adil olduğunu savundu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 18:55
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: "En Kaliteli Seçimler Gerçekleştirildi"

Gürcistan'daki Seçim Sonrası Tartışmalar

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 26 Ekim'de gerçekleşen parlamento seçimleri ile ilgili hile yapıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Kobakhidze, seçimlerin en yüksek standartlarda yapıldığını belirterek, "Aslında en kaliteli seçimler yapıldı." ifadesini kullandı.

Seçim Sonuçlarına Yanıt

Kobakhidze, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin seçimlerdeki başarısını değerlendirirken, muhalefetin sonuçları tanımadığını anımsattı. "(Gürcistan'da) Aslında en kaliteli seçimler yapıldı," diyen Kobakhidze, muhalefetin hile iddialarının asılsız olduğunu vurguladı. İktidar partisinin 890 binden fazla oy aldığını açıklayan Kobakhidze, muhalefetin artık ülkeyi karıştırma konusundaki yeteneğini yitirdiğini ifade etti.

Yeni Parlamento ve Hükümet Kurulması

Başbakan, yeni parlamentonun kasım sonunda toplanmasının beklendiğini duyurdu. "Bundan sonra birkaç gün içinde de hükümet kurulacak," diyen Kobakhidze, seçim özet protokolünün yayınlandığı gün itibarıyla anayasaya göre 10 gün içerisinde yeni parlamentonun toplanması gerektiğini vurguladı.

Seçim Sonuçları ve Muhalefet

Gürcü Hayali Partisi, 150 koltuklu parlamentoda 89 milletvekili ile muhalefet ise 61 koltuk kazanmış durumda. 76 koltuk elde eden bir siyasi parti ya da seçim bloku, tek başına hükümeti kurma yetkisine sahip.

Hile İddialarına Yönelik Soruşturma

Seçimlerin ardından Gürcistan Savcılığı, 30 Ekim'de seçimlerle ilgili hile iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Açıklamada, bu süreçlerin, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve bazı muhalefet parti liderlerinin iddiaları nedeni ile yürütüldüğü ifade edildi. Zurabişvili, 31 Ekim'de savcılığa davet edildi fakat gitmeyi reddetti. Zurabişvili, "Savcılığa Cumhurbaşkanı'yla siyasi hesaplaşmayı bırakmayı ve kendi işlerini yapmaya başlamasını tavsiye ederim," dedi. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu ise muhalefetin ve Cumhurbaşkanının iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

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