Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Ülkede Siyasi Kriz Yok Dedi

Gürcistan Başbakanı’ndan Siyasi Kriz Açıklaması

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerin başlamasının askıya alınmasının ardından, 20 gündür devam eden AB yanlısı gösterilere rağmen ülkede siyasi krizin olmadığını açıkladı.

İstikrarlı Hükümet Vurgusu

Kobakhidze, hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkede istikrarlı bir parlamento çoğunluğu ve hükümetin devam ettiğini vurgulayarak, "Bu ülkede istikrarlı bir parlamento çoğunluğu var, istikrarlı bir hükümet var, dolayısıyla siyasi kriz yok" dedi.

Gösterilere Karşı Önlemler

Hükümetin, AB müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alınması kararı sonrasında bazı radikal grupların istikrarsızlık yaratmaya çalıştığını belirtirken, güvenlik güçlerine böyle bir durumu önledikleri için teşekkür etti.

Yeni Cumhurbaşkanı ve Yaptırımlar

14 Aralık'ta 6. cumhurbaşkanı olarak seçilen Mikheil Kavelaşvili ise, 29 Aralık'ta göreve başlayacak.

Başbakan Kobakhidze, AB üyesi bazı ülkelerin Gürcistan hükümeti yetkililerine yönelik vize kısıtlaması gibi yaptırımları provokasyon olarak nitelendirdi.

Devam Eden Gösteriler ve Uluslararası Tepkiler

AB yanlısı gösterilerin 20. gününde devam ettiğini belirten Kobakhidze, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin ülkede siyasi kriz olduğu iddialarına karşılık verdi. 26 Ekim’de Avrupa Parlamentosu’nun parlamenter seçimlerin yenilenmesi çağrısının ardından muhalefet ve AB yanlısı eylemciler gösterilere başlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyururken, Baltık ülkeleri de hükümet temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulama kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Gürcistan Başbakanı ve hükümet yetkililerine yaptırım uygulanmasını öngören bir kararnamenin altına imza attı.

Gürcistan’ın 2030'da AB üyesi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini belirten Kobakhidze, gelecekte olası yaptırımlar konusunda dikkatli olacaklarını ifade etti.