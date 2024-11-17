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Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Yeni Parlamento 25 Kasım'da Toplanacak

Başbakan Kobakhidze, muhalefetin protestolarına rağmen yeni parlamento oturumunun 25 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 15:09
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Yeni Parlamento 25 Kasım'da Toplanacak

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 26 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetin protestosuna rağmen yeni parlamento oturumunun 25 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Poti kentinde gazetecilere açıklama yapan Kobakhidze, Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yayımlanan seçim özet protokolünü hatırlatarak, bu belgenin imzalanmasından 10 gün sonra yeni parlamentonun toplanması gerektiğini belirtti.

Kobakhidze, 26 Ekim'deki seçimlerde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi olarak 150 koltuklu parlamentoda çoğunluğu elde ettiklerini açıkladı.

Başbakan, "Muhalefetin protestosuna rağmen yeni parlamento 25 Kasım'da toplanacak," diyerek kararlarını yineledi.

Diğer yandan, muhalefet ve seçim sonuçlarını kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili hakkında da konuşan Kobakhidze, Zurabişvili'nin parlamentonun toplanması için gereken kararnameyi imzalayıp imzalamayacağı konusunda net bir bilgiye sahip olmadıklarını kaydetti.

Kobakhidze, Cumhurbaşkanı'nı anayasa ihlal etmekle suçlayarak, onun "muhtemelen" kararnameyi imzalamayarak anayasa ihlal edeceğini ifade etti.

Son olarak, Gürcistan'ın ABD ve Avrupa Birliği ile bozulan ilişkilerini yeniden düzenleme çabalarına değinen Kobakhidze, "Ukrayna'daki savaşın bitmesinden" sonra bu ilişkilerin yeniden başlatılmasının mümkün olabileceğini vurguladı.

Gürcistan'daki Parlamento Seçimlerine Dair Gelişmeler

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, %53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazandı. Ancak Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve seçim barajını geçen muhalefet partileri, seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek sonuçları tanımadı.

Kobakhidze, seçimlerin rekabetçi ve şeffaf bir ortamda demokratik şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, seçimleri tanımayanların "ülkede istikrarsızlık yaratmak çabasında" olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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