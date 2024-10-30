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Gürcistan Başbakanından Türkiye'ye Bayram Tebriği

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:33
Gürcistan Başbakanından Türkiye'ye Bayram Tebriği

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den Türkiye'ye Tebrik Mesajı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir tebrik mektubu gönderdi.

İyi Dilekler ve Huzur Mesajı

Kobakhidze, mektubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına huzur ve refah dileklerini iletti. Aynı zamanda, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda dinamik bir şekilde geliştiğinin altını çizdi.

Stratejik İşbirliği Vurgusu

Başbakan Kobakhidze, bu gelişmelerin bölgedeki yeni fırsatların yaratılmasına ve stratejik projelerin hayata geçirilmesine katkı sağladığını belirtti. Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusundaki desteklerine minnettar olduğunu ifade etti.

Barış ve İstikrar İçin İşbirliği

Kobakhidze, Gürcistan ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkileri daha da güçlendirme konusunda istekli olduklarını belirterek, "Bölgede barış ve istikrar sağlamak için ülkelerimizin çabaları oldukça önemli. İkili ve çok taraflı girişimlerimiz, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istikrar için sağlam bir zemin oluşturuyor," değerlendirmesinde bulundu.

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