Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'den Avrupa'ya Çifte Standart Eleştirisi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'den Çifte Standart Açıklaması

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, ülkesine yönelik Avrupa'daki bazı ortaklarından kaynaklanan çifte standartların Avrupa'nın itibarına ciddi zararlar verdiğini ifade etti.

Parlamentoda Önemli Açıklamalar

Kavelaşvili, Aralık 2024’te göreve başlamasının ardından parlementoda yaptığı ilk yıllık konuşmasında, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecine vurgu yaparak, bu yolda barış ve istikrarı koruyarak ilerlemek istediklerini belirtti.

Ukrayna'daki Savaş ve Gürcistan'ın Durumu

Ukrayna'da savaşın başlamasıyla birlikte bazı Batılı ortaklar tarafından ülkesine haksız saldırılar düzenlendiğini kaydeden Kavelaşvili, buna rağmen Gürcistan’da barışın korunmaya çalışıldığını vurguladı.

Gürcistan'daki bazı grupların, yurtdışından aldıkları destekle ülkenin istikrarını sarsma çabalarının başarısız olduğunu dile getiren Kavelaşvili, “Ukrayna’daki savaş sona erene kadar tehditler yüksek kalacak,” dedi.

ABD ile İlişkiler Üzerine Değerlendirmeler

Kavelaşvili, ülkede süregeldikleri AB yanlısı gösteriler nedeniyle Gürcistan ile ABD arasındaki ilişkilerin bozulduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump döneminde bu ilişkilerin yeniden düzenlenebileceğini ifade etti.

Gençlere Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Protestolarda kutuplaşmayı artırmak isteyen bazı güçlerin, gençleri istismar etmeye çalıştığını vurgulayan Kavelaşvili, gençlere birlik ve beraberlik içerisinde olmaları çağrısını yaptı.

Barış ve Ekonomik Başarı Vurgusu

Kavelaşvili, Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne ilişkin Abhazya ve Güney Osetya sorunlarının yalnızca barış yoluyla çözülebileceğinin altını çizerken, “Barış politikası, ekonomik başarı ve yüksek refah seviyesi, birbirimize yakınlaşmamızı sağlayacak önemli faktörlerdir” dedi.

Protestolar ve Güvenlik Önlemleri

Parlamento binasının önünde düzenlenen protestolarda, AB yanlısı gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması talep edildi. Bu esnada, geniş güvenlik önlemleri alan polis ile göstericiler arasında gerilim yaşandı.