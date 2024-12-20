Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Parlamento Seçimlerinin Yenilenmesi Çağrısı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Kritik Açıklama

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinde devam eden AB yanlısı gösterilerin haftalardır sürdüğünü vurgulayarak, Gürcistan'ın derin bir siyasi krize girmemesi için parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısını yineledi.

Protestoların Nedeni ve Yenilenme Çağrısı

Zurabişvili, başkent Tiflis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin AB’ye katılım müzakerelerini askıya almasının ardından halkın sokağa çıkmaya başladığını belirtti. Vatandaşların 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi talep ettiğini aktaran Zurabişvili, mevcut hükümeti meşru olarak tanımadığını ifade etti.

Başkan, "Yeni seçimler yapılmazsa ve insanlara geleceklerine sahip çıkmaları, oy vermeleri için bir imkan verilmezse bu durum devam edecek ve daha derin bir krize, çıkmaza gireceğiz," şeklinde uyarıda bulundu.

Seçim ve Cumhurbaşkanlığı Görevi

14 Aralık'ta yeni cumhurbaşkanının seçilmesine rağmen görevinden ayrılmayacağına dair açıklamalarını hatırlatan Zurabişvili, "Ben bir sembolüm ve sokaktaki bu insanların bu sembole ihtiyacı var," diyerek halka desteğini yineledi.

Uluslararası Tepkiler ve İddialar

AB, ABD, Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet, Başbakan İrakli Kobakhidze'nin başını çektiği mevcut hükümetin 29 Ekim'deki seçimlerin sonucunu kabul etmiyor ve hükümetin AB’ye katılım müzakerelerini askıya almasını eleştiriyor.

Öte yandan, Başbakan Kobakhidze yönetimi, Batılı ülkelerin desteklediği bazı güçleri ve Cumhurbaşkanı ile muhalefeti "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

Yeni cumhurbaşkanı seçilen Mikheil Kavelaşvili, 29 Aralık'ta yemin ederek görevine başlayacak.