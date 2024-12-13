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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Seçim Yenileme Çağrısı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, seçimlerin yenilenmesi için hükümete çağrıda bulundu. Yurttaşların talepleri, barış ve yeni seçimler üzerine odaklanıyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 21:07
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Seçim Yenileme Çağrısı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Seçimlerin Yenilenmesini Talep Ediyor

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 26 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarını tanımayarak hükümete bir kez daha seçimleri yenilemesi çağrısı yaptı. Zurabişvili, düzenlediği basın toplantısında, ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Gösteriler ve Siyasi Kriz

Başbakan İrakli Kobakhidze'nin Avrupa Birliği katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya almasına karşı halkın protestoları sürüyor. Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Gürcistan'da bir siyasi kriz yaşandığını savunarak, "Bu ülkede barışı isteyen varsa, bu krizden bir şekilde galip çıkmamızı isteyen varsa bunun tek yolu vardır, o da seçim yoludur." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Meşruiyet Tartışması

Zurabişvili, yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında, bu seçimlerin ülkede ilk kez 300 kişilik seçim kurulu tarafından gerçekleştirileceğini hatırlatarak, kendisi için bu seçimlerin meşru olmadığını ifade etti. "Bu arada hiçbir yere gitmiyorum, makamı kimseyi bırakmayacağım. Buradayım ve burada olacağım." dedi.

Selectively Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Zurabişvili, 14 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini tanımayacağını yenileyerek, yeni parlamento seçimleri yapılana kadar görevde kalacağını belirtti.

Parlamento Seçimlerinin Sonuçları

Gürcistan'da 26 Ekim'de gerçekleşen parlamento seçimlerini, %53.93 oy alan Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamış ve sokak eylemlerine başlamışlardı.

Gürcistan anayasasında 2017'de yapılan değişikliklere göre, 2024'ten itibaren cumhurbaşkanı 300 kişilik seçim kurulunca seçilecek.

Sonuçlar ve İleriye Dönük Beklentiler

Bu gelişmeler, Gürcistan'daki siyasi atmosferi gergin tutarken, halkın ve muhalefetin talepleri doğrultusunda olası bir değişimin sinyallerini veriyor.

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