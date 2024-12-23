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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Seçim Yenilemesi Çağrısı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkedeki siyasi krizin tek çözümünün seçimlerin yenilenmesi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 21:27
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Seçim Yenilemesi Çağrısı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili: "Krizden Tek Çıkış Yolu Seçimlerin Yenilenmesidir"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinde süregelen siyasi krizin çözümünün parlamento seçimlerinin yenilenmesi olduğunu ifade etti. Zurabişvili, düzenlediği basın toplantısında, bu sorunun çözülmesi amacıyla acil adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Seçim Sonrası Artan Protestolar

Zurabişvili, 26 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinden bu yana artan protestoların, hükümetin Avrupa Birliği ile ilgili müzakereleri askıya almasıyla daha da şiddetlendiğini belirtti. Göstericilerin taleplerinin arasında seçimlerin yenilenmesi olduğu aktarıldı.

Hükümete Çağrı ve Kriz İhlalleri

Cumhurbaşkanı, hükümete 29 Aralık tarihine kadar yeni seçim tarihinin belirlenmesi için kendisiyle görüşme çağrısında bulundu. Aksi takdirde, krizin derinleşeceği uyarısında bulundu. Ayrıca, hükümetin mevcut durumunun "çökmeye başladığını" ifade ederek, eğer yeniden seçime gitmezse, bu süreçte "hükümetin çöküşü" yaşanabileceğini söyledi.

Başbakanından Yanıt: Seçimler Yenilenmeyecek

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, önceki gün yaptığı açıklamada, seçimlerin yenilenmeyeceğini belirtti. Kobakhidze, “Bir sonraki seçim, parlamentonun 4 yıllık görev süresinin 2028'de dolmasıyla gerçekleşecek.” şeklinde konuştu.

Zıt Görüşler ve Ülke İçi Tansiyon

Zurabişvili'nin "görevini bırakmayacağına" dair açıklamalarını eleştiren Kobakhidze, 14 Aralık’ta Mikheil Kavelaşvili'nin yeni cumhurbaşkanı olarak seçildiğini ve Zurabişvili’nin 29 Aralık'ta yemin ettikten sonra cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Tepkiler ve Gösteriler

AB, ABD ve muhalefet, iktidar partisi tarafından yapılan seçimlerin geçerliliğini kabul etmemekte ve hükümetin Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerini askıya almasına tepki göstermektedir. Hükümet ise, muhalefeti ve bazı Batılı güçleri "sokak eylemleri" ile devrim yapmaya çalışmakla suçlamaktadır. Bunun yanı sıra, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri Gürcistan yetkililerine yaptırımlar uygulamıştır.

Gürcistan’da 28 Kasım’da başlayan AB yanlısı gösteriler ise, 26. gününde devam etmektedir.

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