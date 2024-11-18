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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Seçimlerin Yeniden Yapılması Çağrısı

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 26 Ekim'de yapılan seçim sonuçlarını kabul etmeyerek, Gürcistan'da yeni seçimlerin yapılması gerektiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 21:31
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Seçimlerin Yeniden Yapılması Çağrısı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 26 Ekim tarihinde gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin sonuçlarını kabul etmediğini açıkladı. Hükümete yeniden seçim çağrısında bulunan Zurabişvili, basın toplantısında, iktidardaki Gürcü Hayali partisinin kazandığı seçimlerin resmi olarak tanınmadığını yineledi.

Cumhurbaşkanı, muhalefet partilerinin ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu seçimleri tanımaması sonucunda ülkede bir derin kriz yaşandığını vurgulayarak, seçimlerin yeniden yapılmasının bir çözüm olacağına inandığını ifade etti. Batılı müttefiklerin seçimleri tanımaması durumunun, Gürcistan'ı uluslararası arenada izole edebileceği konusunda da uyardı.

Zurabişvili, siyasi istikrarsızlığın dış faktörlerden kaynaklanan sorunlara yol açabileceğini belirtti. Seçimleri tanımadıkları için yeni parlamentonun toplanmasını ve yeni hükümetin kurulmasını kabul etmediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı, yakında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de geçerli olamayabileceğini öne sürdü.

Bu bağlamda, seçimlerin resmi olarak tanınmaması için yarın Anayasa Mahkemesi'ne dava dilekçesi sunacağını açıklayan Zurabişvili, muhalefetin sokaktaki protestolarına da devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Tiflis'te Seçim Sonuçlarına Karşı Gösteriler

Öte yandan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te seçim sonuçlarını reddeden muhalefet grupları, çadır kurarak gösterilerine devam ediyor. İlia Çavçavadze Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin basın toplantısını hoparlörlerden dinlediler ve zaman zaman alkışlarla destek verdiler.

Burada yapılan konuşmalarda, muhalefet liderleri eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Değişim İçin Koalisyon liderlerinden Nika Gvaramia, şehir genelinde farklı alanlarda protesto gerçekleştirme kararı aldıklarını açıkladı.

Gürcistan'daki Parlamento Seçimleri

26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde, Gürcü Hayali Partisi yüzde 53,93 oy oranıyla galip gelmişti. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu'na göre, bu sonuçla birlikte 150 koltuklu parlamentoda 89 milletvekilliği kazanıldı. Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet partileri, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek sonuçları tanımadıklarını belirtmişti.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise bu seçimlerin demokratik, rekabetçi ve şeffaf bir ortamda yapıldığını savunarak, sonuçları tanımayanların ülke içinde istikrarsızlık yaratma çabasında

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen ve Tiflis'te...

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen ve Tiflis'te çadır kuran muhalifler gösterilerini sürdürüyor. İlia Çavçavadze Caddesi'ni dün geceden beri trafiğe kapatarak kamp kuran göstericiler, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin basın toplantısını, gösteri alanına kurulan hoparlörlerden dinledi.

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen ve Tiflis'te...

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen ve Tiflis'te çadır kuran muhalifler gösterilerini sürdürüyor. İlia Çavçavadze Caddesi'ni dün geceden beri trafiğe kapatarak kamp kuran göstericiler, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin basın toplantısını, gösteri alanına kurulan hoparlörlerden dinledi.

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