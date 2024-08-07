Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Rusya'nın İşgalini Unutmadıklarını Açıkladı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'den Çarpıcı Açıklama

Gürcistan'ın lideri Salome Zurabişvili, 2008 yılında gerçekleşen Rusya-Gürcistan savaşının 16. yılı vesilesiyle önemli bir mesaj paylaştı.

İşgal Unutulmadı

Zurabişvili, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya, Gürcistan topraklarını işgal etti. İşgal unutulmadı. Buna asla alışmayacağız ve kabul etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi. Bu mesaj, Rusya'nın Gürcistan üzerindeki etki ve işgalini unutmayan bir toplumun kararlılığını vurguluyor.

Avrupa Birliği ile Entegrasyon

Cumhurbaşkanı, ülkesinin tüm zorluklara rağmen Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecini sürdüreceğini belirtti. Bu, Gürcistan'ın uluslararası ilişkilerdeki hedeflerini ve politikalarını net şekilde ortaya koyuyor.

Abhazya ve Güney Osetya Sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçler arasında 1992-1993 yılları arasında 13 ay süren çatışmalar yaşandı. 2008’deki Güney Osetya Savaşı'nın ardından, Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlık ilan etti.

Rusya, aynı yıl bu bölgelerin bağımsızlığını tanırken, Gürcistan bu duruma tepki olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasındaki gerginlik, günümüzde de devam etmekte ve bu süreçte İsviçre, taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenmiştir.