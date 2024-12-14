Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Tiflis'te AB Yanlısı Gösterilere Katıldı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, başkent Tiflis'te devam eden Avrupa Birliği (AB) yanlısı gösterilere katıldı. Eylemcilerle bir araya gelen Zurabişvili, hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin askıya alınmasına tepki gösteren protestoculara destek verdi.

Gösteriler, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze tarafından ülkenin AB üyeliği için müzakerelerin 4 yıllığına durdurulmasının ardından 17. gününde devam ediyor. Tiflis'te akşam saatlerinde düzenlenen protestolara katılan Zurabişvili, parlamento önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Zurabişvili, 26 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçim sonuçlarını kabul etmediğini belirterek, seçimlerin yenilenmesini talep ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı, ülkesinde huzur ve barışın sağlanabilmesi için yeni seçimlerin yapılması gerektiğini savundu.

Tiflis Belediyesi ise yılbaşı kutlamaları kapsamında kurulan Noel ağacının aydınlatılması törenini güvenlik nedeniyle iptal etti.

Başbakan Kobakhidze: "AB'ye katılacağız"

Başbakan Kobakhidze, hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin adayı Mikheil Kavelaşvili'nin ülkenin 6. cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlatan Kobakhidze, yeni cumhurbaşkanıyla birlikte AB entegrasyonu için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kobakhidze, Gürcistan'ın 2030'da AB üyeliği için hazır olacağını vurgulayarak, "Taviz verilemez konular egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve toprak bütünlüğümüzdür. Geriye kalan her şey tartışma konusudur. Kırmızı çizgilerimiz var ama Gürcistan'ın eninde sonunda Avrupa Birliği'ne üye olması için her şeyi yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Hükümetten Müzakerelerin Durması Kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısı yapmış, bu durum karşısında muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım’daki açıklamasında, bazı Avrupalı siyasetçilerin ülkesinin iç işlerine karıştığını öne sürerek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik" dedi. Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Gürcistan'ın Kararına Tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurdu. AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere destek açıklamada bulundu. Ayrıca, Baltık ülkeleri, Gürcistan hükümetinin üst düzey temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ve diğer yetkililere yönelik yaptırım öngören kararnameyi imzaladı. ABD Dışişleri Bakanlığı da Gürcistan’a yönelik ek yaptırımların gelebileceğini belirtti.