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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye Yeniden Azil Süreci Başlatılıyor

Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Zurabişvili, hükümetle koordinasyonsuz dış politika yürütmekle suçlanarak yeniden azil süreci başlatılacak.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:30
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye Yeniden Azil Süreci Başlatılıyor

Gürcistan’da Azil Süreci Devam Ediyor

Gürcistan Parlamentosu’nun Başkanı Şalva Papuaşvili, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili hakkında yeni bir azil sürecinin başlatılacağını açıkladı. Papuaşvili, Cumhurbaşkanının hükümetle koordineli çalışmadan dış politika yürütmesini anayasaya aykırı bulduğunu belirtti.

Hükümetle Koordinasyonsuz Ziyaretler

Papaşvili, Gürcistan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı'nın yurt dışına seyahat etmeden önce hükümetten onay alması gerektiğini dile getirdi. Ancak, Zurabişvili son zamanlarda bazı Avrupa ülkelerini ziyaret ederken bu onayı almamakla suçlandı.

Mahkeme Kararları ve Geçmişteki Denemeler

Papaşvili, daha önce de benzer bir gerekçeyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını ve mahkemenin 16 Ekim 2023’te Zurabişvili'yi anayasayı ihlal eden biri olarak ilan ettiğini hatırlattı. Mahkeme, Cumhurbaşkanının yalnızca Gürcistan hükümetinin izniyle yurtdışına seyahat edebileceği kuralını onaylamıştı.

Yeni Sürecin Seçimleri Etkilemesi Bekleniyor

26 Ekim tarihinde Gürcistan’da genel seçimlerin yapılacağını belirten Papuaşvili, Anayasa Mahkemesine başvurmanın yanında yeni parlamento ile birlikte en az 100 oyla Zurabişvili'yi görevden alacaklarını iddia etti.

Parlamento Yapısı ve Gereken İmzalar

Gürcistan Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı hakkında azil süreci başlatılması için 150 kişilik parlamentoda en az 50 milletvekilinin imzasına ihtiyaç vardır. Sürecin tamamlanması içinse 100 milletvekilinin desteği gerekmektedir. İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, 84 koltukla bu süreci desteklemek için yeterli sayıya ulaşabileceğini savunuyor.

Özellikle geçen yılki azil girişiminde muhalefetin desteğini alamayan iktidar partisi, söz konusu süreçten sonuç çıkmamıştı.

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