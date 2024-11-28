Gürcistan'da AB Katılım Müzakereleri Protesto Edildi

Gürcistan'da AB Katılım Müzakereleri İçin Protesto

Gürcistan'da, Başbakan İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar gündeme almayacaklarına dair verdiği karar, başkent Tiflis'te büyük protestolara yol açtı. Gece saatlerinde binlerce kişi, parlamento binası önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi.

Binlerce Gösterici Parliamento Önünde

Göstericiler, ellerinde Gürcistan ve AB bayraklarıyla hükümetin kararına karşı sloganlar attı. Polis, geniş güvenlik önlemleri alarak parlamento çevresinde görev aldı. Bazı protestocular, binanın giriş kapılarına taş ve çeşitli cisimlerle saldırdı.

Hükümetin Kararına Eleştiri

Protestocular, hükümetin kararının “Rus yanlısı” olduğunu belirtti. Tiflis'teki gösterilerin ardından, ülkenin farklı şehirlerinde de benzer protestolar başladı. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, olağanüstü bir basın toplantısı düzenleyerek Başbakan Kobakhidze'nin kararını sert bir dille eleştirdi. Zurabişvili, hükümetin Rusya ile uyumlu adımlar attığını savundu ve halkı koruma görevini güvenlik güçlerine hatırlattı.

AB ile Müzakere Kararı ve Açıklamalar

Başbakan Kobakhidze, yaptığı açıklamada, AB ile üyelik müzakerelerinin 2028 yılına kadar gündeme getirilmeyeceğini duyurdu. Kobakhidze, “Zor bir yol olacak. Hedefimiz 2030 yılında Avrupa Birliği'ne katılmaktır.” ifadesini kullandı. Ayrıca, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine müdahale ettiğini iddia etti.

Avrupa Parlamentosu'ndan Tepki

Avrupa Parlamentosu (AP), 26 Ekim'de yapılan seçimlerin sonuçlarını "ciddi usulsüzlükler olduğu" gerekçesiyle kınadı. AP, seçimlerin bir yıl içinde uluslararası gözetim altında yenilenmesi için çağrıda bulundu ve üst düzey Gürcü yetkililere yaptırım uygulanmasını istedi.

Gürcistan'ın AB'ye Katılım Süreci

Gürcistan, Mart 2022'de AB üyeliği için başvurmuş ve Aralık 2023'te aday ülke statüsü almıştı. Ancak, yabancı etkinin şeffaflığı yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte AB katılım süreci temmuzda durdurulmuştu.

Seçimler ve Muhaliflerin Tepkisi

Gürcistan'daki 26 Ekim seçimlerinde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, %53,93 oy alarak kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak sonuçları tanımadıklarını belirtti. Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.