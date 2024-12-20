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Gürcistan'da AB Katılım Müzakerelerine Karşı 22 Gün Süren Gösteriler

Gürcistan'da AB'ye katılım müzakerelerinin askıya alınmasına direnç gösteren protestolar, Tiflis'te 22 gündür devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 00:10
Gürcistan'da AB Katılım Müzakerelerine Karşı 22 Gün Süren Gösteriler

Gürcistan'da AB Müzakerelerine Karşı Gösteriler Sürüyor

Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararı, ülke genelinde büyük tepkilere yol açtı. Gösteriler, 22. gününde de devam ediyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze tarafından 28 Kasım'da yapılan açıklama sonrası, halkın sokaklara dökülmesi kaçınılmaz oldu. Başkent Tiflis'te düzenlenen protestolar, gece saatlerinde tekrar gündeme geldi.

Protestocular, parlemento binası önünde toplandı ve hükümet karşıtı sloganlar atarak seslerini duyurdular. Göstericiler, parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep etti ve gece yarısına kadar burada kaldılar.

Etkinlik boyunca, göstericiler Gürcistan, AB, Ukrayna ve ABD bayrakları taşıdılar. Ayrıca, ABD ve Birleşik Krallık, bazı Gürcistanlı yetkililere yönelik yaptırım kararları aldıklarını açıkladı.

Gürcistan'daki bu gösteriler, AB ile ilişkilerin geleceği açısından kritik bir dönemeç oluşturuyor. Ülke, demokratik değerleri ve uluslararası bağlantılarını güçlendirmek için kararlı bir duruş sergiliyor.

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