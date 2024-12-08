Gürcistan'da AB Müzakere Protestoları 10. Güne Girdi

Protestoların 10. Günü: Gürcistan'da Hükümete Tepkiler Artıyor

Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği(AB) ile katılım müzakerelerini 4 yıl süreyle askıya almasının ardından başlayan protestolar, 10. gününe girdi. 28 Kasım'da Başbakan İrakli Kobakhidze tarafından yapılan açıklamanın ardından, başkent Tiflis’te, Parlamento Binası önünde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Açıklama ve Protestolar

Göstericiler, hükümeti istifaya çağırırken, yeni parlamento seçimlerinin yapılmasını talep etti. Şota Rustaveli Caddesi'nde toplanan kalabalık, polis ve çevik kuvvet birliklerinin geniş güvenlik önlemlerine rağmen, gece geç saatlerde dağılmaya başladı.

Gazetecilere Saldırı

Protestolar sırasında, yerel televizyon kanalı TV Pirveli ekibi kimliği belirsiz maskeli bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda gazeteciler yaralanırken, bu durum kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı’nın Yabancı Liderlerle Görüşmesi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin protestoculara ve gazetecilere saldırı düzenlediğini vurguladı. Paris’te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Zurabişvili, görüşmede ABD’nin güçlü bir müttefik olduğunun altını çizdi.

Hükümetten Müzakere Açıklaması

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine müdahale ettiğini belirterek, AB ile müzakerelerin 2028 sonuna kadar askıya alındığını duyurdu. Kobakhidze, 2030 yılında AB üyesi olma hedefindeki çalışmalarına devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Uluslararası Tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ile olan stratejik ilişkilerinin askıya alındığını duyurdu. AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere destek verirken, Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümeti üst düzey temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulanacağını açıkladı. Bunun yanında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan hükümetine yönelik yaptırım kararnamesini imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'daki devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle daha fazla yaptırım uygulanabileceğini belirtti.