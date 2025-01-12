Gürcistan'da AB Yanlısı Göstericiler, Hakimlere Yumurtalı Protesto Düzenledi

Gürcistan'da AB Yanlısı Gösterilerde Yeniden Tırmanış

28 Kasım 2024 tarihinde başlayan AB yanlısı gösteriler, Gürcistan'da 46. gününe girdi. Eylemciler, Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini 4 yıllığına askıya alması kararına karşı büyük bir tepki gösteriyor.

Yumurta Atılan Protesto

Tiflis'te toplanan tutuklu yakınları ve destekçileri, bir restoranda toplanan hakimlere yumurta atarak saldırdı. Göstericiler, hakimleri hükümetin çıkarları doğrultusunda hareket etmekle suçlayarak, tutuklu olan göstericilerin serbest bırakılması talebinde bulundu.

Tüm Ülkede Eylemler

Tiflis ve Batum'da gerçekleşen birbirinden farklı eylemlerde, parlamento seçimlerinin yenilenmesi için yapılan çağrılar dikkat çekti. Göstericilerin tepkisi, hükümetin yaklaşımına yönelik büyüyen bir hoşnutsuzluğun ifadesi olarak yorumlanıyor.

Polis Müdahalesi ve Gözaltılar

Göstericilerin eylemi sırasında, bazı hakimler restorandan çıkmaya başladığında polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak, hakimlerin binadan sağlıklı bir şekilde ayrılmasını sağladı. Olay sırasında ise bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Uluslararası Tepkiler

AB, ABD ve eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığı parlamento seçimlerini tanımadıklarını açıkladı. Ayrıca, Gürcistan hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini askıya almasına ciddi bir tepki gösterdi. Başbakan İrakli Kobakhidze ise Batı'nın desteklediği güçlerin, hükümeti devirmek için sokak eylemleri gerçekleştirdiğini öne sürdü. ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uygulamaya başladı.