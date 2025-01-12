Gürcistan'da AB Yanlısı Göstericiler, Hakimlere Yumurtalı Protesto Düzenledi

Tiflis'te AB yanlısı eylemciler, tutuklu yakınlarının serbest bırakılmasını talep ederken, hakimlere yumurta attı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 21:15
Gürcistan'da AB Yanlısı Göstericiler, Hakimlere Yumurtalı Protesto Düzenledi

Gürcistan'da AB Yanlısı Gösterilerde Yeniden Tırmanış

28 Kasım 2024 tarihinde başlayan AB yanlısı gösteriler, Gürcistan'da 46. gününe girdi. Eylemciler, Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini 4 yıllığına askıya alması kararına karşı büyük bir tepki gösteriyor.

Yumurta Atılan Protesto

Tiflis'te toplanan tutuklu yakınları ve destekçileri, bir restoranda toplanan hakimlere yumurta atarak saldırdı. Göstericiler, hakimleri hükümetin çıkarları doğrultusunda hareket etmekle suçlayarak, tutuklu olan göstericilerin serbest bırakılması talebinde bulundu.

Tüm Ülkede Eylemler

Tiflis ve Batum'da gerçekleşen birbirinden farklı eylemlerde, parlamento seçimlerinin yenilenmesi için yapılan çağrılar dikkat çekti. Göstericilerin tepkisi, hükümetin yaklaşımına yönelik büyüyen bir hoşnutsuzluğun ifadesi olarak yorumlanıyor.

Polis Müdahalesi ve Gözaltılar

Göstericilerin eylemi sırasında, bazı hakimler restorandan çıkmaya başladığında polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak, hakimlerin binadan sağlıklı bir şekilde ayrılmasını sağladı. Olay sırasında ise bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Uluslararası Tepkiler

AB, ABD ve eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığı parlamento seçimlerini tanımadıklarını açıkladı. Ayrıca, Gürcistan hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini askıya almasına ciddi bir tepki gösterdi. Başbakan İrakli Kobakhidze ise Batı'nın desteklediği güçlerin, hükümeti devirmek için sokak eylemleri gerçekleştirdiğini öne sürdü. ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uygulamaya başladı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 13 Ocak 2025 - Türkiye’de Önemli Toplantılar ve Etkinlikler
2
Faşir'de HDK Saldırısı: 16 Ölü, 42 Yaralı
3
Nijerya'da 25 Silahlı Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi
4
Nevşehir'de Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
5
Devlet Sanatçısı Ayla Erduran Hayatını Kaybetti
6
Ankara'da Yön Levhasına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
7
Kocaeli'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı