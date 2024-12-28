Gürcistan'da AB Yanlısı Göstericiler Seçimlerin Yenilenmesini Talep Ediyor

Gürcistan'da AB Yanlısı Protestolar Devam Ediyor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Avrupa Birliği (AB) ile katılım müzakerelerinin başlatılmasının askıya alınmasına tepki olarak düzenlenen gösteriler devam ediyor. Göstericiler, “insan zinciri” oluşturarak hükümete parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulundular.

Seçimlerden Sonra Artan Protestolar

26 Ekim tarihinde gerçekleştirilen parlamento seçimlerinden sonra, hükümetin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar ertelemesi, ülke genelinde büyük tepkilere yol açtı. Bu tepkiler, başkent Tiflis'te 31 gündür düzenlenen yoğun protesto gösterileriyle kendini gösterdi.

BİNlerce kişi, Tiflis’in farklı noktalarında insan zinciri oluşturarak eylem yaptı. Protestocular, AB ve Gürcistan bayrakları taşımanın yanı sıra çeşitli performanslar sergiledi. Yaklaşık bir saat süren protestonun ardından grup, parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti.

Diğer Şehirlerde de Eylemler Devam Ediyor

Tiflis’in dışında Batum, Kutaisi ve diğer şehirlerde de protestolar düzenlendi. Bu şehirlerdeki göstericiler de insan zinciri oluşturarak seçimlerin yenilenmesi talebini dile getirdi.

Uluslararası Tepkiler ve Hükümetin Cevabı

AB, ABD ve mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile muhalefet partileri, mevcut iktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin 2028'e kadar müzakereleri askıya almasını protesto ediyor. Zurabişvili, 29 Aralık'ta görevi devretmesi gerekirken, bu seçimleri tanımadığı gerekçesiyle görevinde kalmaya devam edeceğini belirtti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Batı'nın desteklediği güçlerin Zurabişvili ve muhalefeti, hükümeti devirmek için sokak eylemleri düzenlemekle suçladığını ifade etti. ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, Gürcistan hükümeti yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

Gürcistan'da 28 Kasım'da başlayan AB yanlısı gösteriler, 31 gündür sürdürülen bir protesto dalgasına dönüşmüş durumda.

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçiminden sonra başlayan ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını 2028'e kadar askıya almasının ardından artan protestolar başkent Tiflis'te 31 gündür sürüyor. Tiflis'te sokağa çıkan binlerce kişi de kentin farklı noktalarında insan zinciri oluşturarak gösteri düzenledi. Gösteriye, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Tiflis'te temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) iki milletvekilli de katıldı. Ellerinde AB ve Gürcistan bayrakları taşıyan göstericiler, farklı performanslar sundu.

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçiminden sonra başlayan ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını 2028'e kadar askıya almasının ardından artan protestolar başkent Tiflis'te 31 gündür sürüyor. Tiflis'te sokağa çıkan binlerce kişi de kentin farklı noktalarında insan zinciri oluşturarak gösteri düzenledi. Gösteriye, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Tiflis'te temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) iki milletvekilli de katıldı. Ellerinde AB ve Gürcistan bayrakları taşıyan göstericiler, farklı performanslar sundu.