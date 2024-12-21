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Gürcistan'da AB Yanlısı Göstericiler Tiflis'i Sarsıyor

Tiflis'te binlerce kişi, Gürcistan hükümetinin AB ile katılım müzakerelerini askıya almasına karşı protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 22:14
Gürcistan'da AB Yanlısı Göstericiler Tiflis'i Sarsıyor

Tiflis'te Büyük Gösteri

Gürcistan hükümetinin AB ile katılım müzakerelerini askıya alması kararına karşı çıkan binlerce kişi, Tiflis sokaklarını doldurdu. Başbakan İrakli Kobakhidze, AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını 2028'e kadar gündeme getirmeme kararı almıştı. Bu karar, ülkenin dört bir yanından gelen protestocuların katılımı ile 24. gününde devam eden gösterilere yol açtı.

Protesto Gösterilerine Yoğun Katılım

Günün ilerleyen saatlerinde, Tiflis’in merkezindeki parlamento binasına yürüyen kalabalık, hükümet karşıtı sloganlar attı. Bazı göstericiler, yaşadıkları bölgelere ait geleneksel giysiler giyerken, diğerleri Gürcistan ve AB bayraklarını gururla taşıdı. Etkinlik boyunca bir Gürcü dans topluluğu performans sergileyerek katılımcılardan büyük alkış aldı.

Seçim Yenilenmesi Talepleri

Göstericiler, 26 Ekim tarihinde yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep etti. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, basın toplantısında durumu değerlendirmek için hükümet temsilcileriyle görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Zurabişvili, “Tek çıkış yolu seçimlerin yenilenmesidir” ifadesini kullanarak, parlamentoda yeniden seçim yapılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Tepkiler

AB ve ABD gibi uluslararası aktörlerin yanı sıra Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet, Gürcü Hayali Partisi tarafından gerçekleştirilen bu seçimleri kabul etmedi. Hükümet ise Batı destekli güçlerin ve muhalefetin, sokak eylemleriyle hükümeti devirmeye çalıştığını iddia ediyor.

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