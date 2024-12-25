Gürcistan'da AB Yanlısı Gösteriler 28 Gündür Sürüyor

Gürcistan'da AB Yanlısı Gösteriler 28. Gününde

Gürcistan'da Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılmasının 4 yıllığına askıya alınmasına karşı gösteriler, 28. gününde de sürüyor.

Protestoların Nedeni

26 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından hükümetin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya almasından ötürü artan protestolar, başkent Tiflis'te devam ediyor. Göstericiler, gün boyunca farklı sokaklarda yürüyüş yaparak, akşam saatlerinde parlamentonun önünde toplandılar.

Sokaklarda Kahramanlık

Binanın önündeki Şota Rustaveli Caddesini trafiğe kapatan protestocular, Gürcistan ve AB bayraklarını taşıyarak hükümete parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısını yinelediler. Ayrıca, gönüllüler, göstericilere sıcak içecek ve yemek ikram ederek destek oldular.

Uluslararası Tepkiler ve İç Siyasi Gerginlik

AB, ABD, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin seçildiği parlamento seçimlerini tanımıyor. Hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını askıya alması, uluslararası tepkilere yol açtı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, hükümetin karşısındaki Batı destekli güçlerin, Zurabişvili ve muhalefeti, 'sokak eylemleri'yle hükümeti devirmeye çalıştığını iddia etti. ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uygulamaya başladı.

28 Kasım'da başlayan bu AB yanlısı gösterilerin, ilerleyen günlerde nasıl bir seyir alacağı merakla bekleniyor.