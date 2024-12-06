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Gürcistan'da AB Yanlısı Gösteriler 8. Güne Girdi

Gürcistan'da, hükümetin AB ile müzakereleri 2028'e ertelemesi sonrası başlayan protestolar 8. gününde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 00:32
Gürcistan'da AB Yanlısı Gösteriler 8. Güne Girdi

Gürcistan'da Protestolar Sürüyor

Gürcistan'da hükümetin, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararına karşı başlayan protestolar 8. gününe girdi. Başbakan İrakli Kobakhidze'nin açıklamaları sonrası çeşitli şehirlerde toplanan binlerce kişi, ülkelerinin AB yolundaki kararlara karşı seslerini yükseltiyor.

Tiflis’te Kalabalık Gösteriler

Başkent Tiflis'te, Parlamento binası önünde toplanan protestocular, parlamento seçimlerinin yeniden düzenlenmesini talep etti. Hükümete karşı sloganlar atan göstericiler, Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatarak ısınmak için ateş yaktı ve hem AB hem de Gürcistan bayraklarını salladı.

Polis Güvenlik Önlemlerini Artırdı

Cadde çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, Özgürlük Meydanı'nda tazyikli su araçları ve çevik kuvvet birlikleri konuşlandırdı. Gece saatlerine rağmen, göstericiler cadde üzerinde bekleyişlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den İstifa Çağrısı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yerel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, hükümetin aldığı kararların ülke için bir kriz yarattığını belirtti. Başbakan Kobakhidze'yi istifaya davet eden Zurabişvili, 26 Ekim'deki parlamento seçimlerinin kabul edilmediğini ve yeni seçimlerin gerektiğini ifade etti.

AB ile Müzakerelerin Durdurulması

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim’de yapılan seçimlerin ardından Gürcistan'daki durumla ilgili olarak seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulunmuştu. Bu gelişmeler sonrası oluşan tepkiler neticesinde, Kobakhidze AB ile müzakerelerin 2028 yılına kadar başlatılmayacağı kararını verdi.

Uluslararası Tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını bildirdi. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere destek verirken, Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin bazı temsilcilerine giriş yasağı uygulayacağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırımların uygulanacağı kararını imzaladı.

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