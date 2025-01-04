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Gürcistan'da AB Yanlısı Gösterilerde 25 Yabancı Sınır Dışı Edilecek

Gürcistan'daki AB yanlısı gösterilerde gözaltına alınan 25 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 18:11
Gürcistan'da AB Yanlısı Gösterilerde 25 Yabancı Sınır Dışı Edilecek

Gürcistan'da AB Yanlısı Gösterilerde Gözaltına Alınan Yabancılar Sınır Dışı Ediliyor

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin askıya alınmasının ardından 28 Kasım 2024'te başlayan gösterilerde, gözaltına alınan 25 yabancı uyruklu bireyin sınır dışı edilmesine karar verildiği bildirildi.

Gözaltına Alınma ve Sınır Dışı İşlemleri

Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, polis tarafından gerçekleştirilen gözaltı işlemleri sonucunda, 25 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildiği kaydedildi. Mahkeme tarafından bu kişilere idari para cezası uygulandığı belirtildi. Açıklamada, bu 25 kişiden 10'unun ülkeden ayrıldığı ifade edildi.

Gösterilerin Süreci ve İleriye Dönük Beklentiler

Gürcistan hükümetinin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya alması üzerine düzenlenen bu gösteriler, 28 Kasım 2024 tarihinde başlamıştı. Protestoların, şu anda tam 38. gününde devam ettiği bildirilmektedir.

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