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Gürcistan'da AB Yanlısı Protestolar Devam Ediyor

Gürcistan'da, AB'ye katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alınmasına karşı protestolar sürüyor. Göstericiler Tiflis'te toplanarak hükümeti eleştiriyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 01:55
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 01:55
Gürcistan'da AB Yanlısı Protestolar Devam Ediyor

Protestoların 7. Günü

Gürcistan'da, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alınması kararına karşı başlayan protesto gösterileri, başkent Tiflis'te 7. gününü doldurdu. Başbakan İrakli Kobakhidze'nin açıklamalarının ardından sokaklara dökülen binlerce kişi, hükümet karşıtı sloganlar atarak; ellerinde AB ve Gürcistan bayrakları ile eylemlerine devam ediyor.

Şota Rustaveli Caddesi'nde Eylemler Sürüyor

Göstericiler, Şota Rustaveli Caddesini trafiğe kapatarak ateş yakarak bekleyişlerini sürdürüyor. İçişleri Bakanlığına bağlı özel kuvvetler ve tazyikli su araçları, güvenlik önlemleri kapsamında bölgede hazır bulunuyor.

Polisin Müdahalesi ve Gözaltılar

Öte yandan, protestoların başlamasının ardından, polis bazı muhalefet partilerinin ofislerinde aramalar gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı Merkezi Kriminal Polis Departmanı Müdürü Teimuraz Kupatadze, basın toplantısında, şiddeti organize etmekle suçlanan 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Ofislerde yapılan aramalarda, koruyucu kasklar, piroteknik malzemeler ve molotofkokteyli ele geçirildi.

Hükümetten Müzakerelerin Askıya Alınması Kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'daki parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, bu durum karşısında muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokağa döküldü. Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, AB ile müzakerelerin 2028 sonuna kadar askıya alındığını belirtti. Kobakhidze, ayrıca ülkesinin 2030'da AB üyesi olma hedefinden vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Uluslararası Tepkiler

Gürcistan’ın bu kararı, çeşitli uluslararası tepkilere neden oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ile stratejik ilişkilerinin askıya alındığını duyurdu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, protestolara destek veren bir açıklama yaptı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, polisin göz yaşartıcı gaz kullanmalarını eleştirerek, barışçıl toplanma haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Baltık ülkeleri ise Gürcistan hükümetinin bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacaklarını açıkladı.

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