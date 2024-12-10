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Gürcistan'da AB'ye Katılım Müzakerelerinin Askıya Alınmasına Karşı 12 Günlük Protestolar

Gürcistan'da AB müzakerelerinin askıya alınmasının ardından 12 gündür süren gösteriler, halkın tepkisini ortaya koyuyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 01:43
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 01:43
Gürcistan'da AB'ye Katılım Müzakerelerinin Askıya Alınmasına Karşı 12 Günlük Protestolar

Protestolar 12 Gündür Devam Ediyor

Gürcistan'da hükümetin, Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerin 2028 yılına kadar askıya alındığını açıklamasının ardından başlayan gösteriler 12 gündür sürüyor.

Hükümetin Açıklaması ve Gösterilerin Nedenleri

Başbakan İrakli Kobakhidze, ülkenin AB ile katılım müzakerelerini 4 yıl süreyle askıya aldıklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından, Tiflis'te kalabalık bir grup gece geç saatlere kadar parlamentonun önünde toplandı.

Göstericiler, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını ve parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep ederek, AB ve Gürcistan bayraklarını taşıdılar. Ayrıca hükümeti protesto eden sloganlar attılar.

Başkenti Saran Protestolar ve Diğer Şehirlerdeki Gösteriler

Şota Rustaveli Caddesi göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı ve gece yarısından sonra gruplar dağılmaya başladı. Batum'da da benzer şekilde gösteriler düzenlendi.

Uluslararası Tepkiler ve Hükümetin Yanıtı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim 2023'te yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuştu. Başbakan Kobakhidze, Avrupa'daki bazı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine müdahale ettiğini belirterek, hükümetin 2028 yılına kadar AB müzakerelerini gündeme almayacağına dair karar aldığını ifade etti. Bununla birlikte, Gürcistan'ın 2030 yılında AB üyeliği için çalışmalarına devam edeceğini de ekledi.

Dış İlişkilerde Gelişmeler ve Yaptırımlar

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB müzakerelerini askıya alan Gürcistan ile stratejik ilişkileri askıya aldığını vurguladı. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere destek verdiklerini belirtti.

Baltık ülkeleri, Gürcistan hükümetinin bazı üst düzey temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getireceklerini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kobakhidze ve hükümet üyelerine yaptırım uygulama kararnamesini imzaladı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan’a yönelik daha fazla yaptırım olasılığını gündeme getirdi.

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