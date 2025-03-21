Gürcistan'da Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ve Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Marneuli'de Nevruz Bayramı kutlamalarına katıldı ve halka birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:38
Gürcistan'da Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Gürcistan'ın Marneuli kentinde, baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı, bu yıl büyük bir coşkuyla kutlandı. Başkent Tiflis’e yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Marneuli’de düzenlenen etkinliğe, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve birçok vatandaş katıldı.

Çoğunluğu Azerbaycan kökenli Gürcistan vatandaşlarının bulunduğu Marneuli'de, Nevruz Bayramı dolayısıyla farklı etkinlikler düzenlendi. Başbakan Kobakhidze ve Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile beraberindeki heyet, kutlamalara katılan vatandaşlarla bir araya gelerek onlara selam verdiler ve sohbet ettiler.

Ayrıca, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları tarafından açılan standı da ziyaret edildi. Marneuli'de düzenlenen güreş yarışmasını izleyen liderler, daha sonra bayram ateşini birlikte yaktılar.

Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, kutlamalarda yaptığı konuşmada, “Geleneklerin, çeşitliliğin, bayramların çok önemli olduğu bir ülkede yaşadığımız için mutluyum. Yüzyıllardır bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi sürdürüyoruz.” diyerek bu güzel geleneğin önemine vurgu yaptı. Kavelaşvili, halka birlik çağrısında bulunarak, “Hepimizin birbirimize karşı daha enerjik, daha hayat dolu, daha saygılı, daha sevgi dolu olmamız gerektiğini istiyorum.” mesajını paylaştı.

Başbakan Kobakhidze de, “Nevruz Bayramı yenilenmenin ve iyiliğin bayramıdır.” diyerek, Gürcüler ile ülkedeki Azerbaycanlılar arasında güçlü ve gurur verici bağların bulunduğunu dile getirdi. Kobakhidze, “Bu tarih bugün de devam ediyor ve çocuklarımıza, gelecek nesillere aktarmamız gereken muhteşem bir gelenektir.” şeklinde konuştu.

Marneuli’de gerçekleştirilen kutlamalar, yoğun yağmur yağışına rağmen büyük bir coşkuyla devam etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yakın Marneuli kentinde, baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı...

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yakın Marneuli kentinde, baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı kutlandı. Kent merkezindeki kutlamalar, yoğun yağmur yağışına rağmen devam etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yakın Marneuli kentinde, baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı...

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yakın Marneuli kentinde, baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı kutlandı. Kent merkezindeki kutlamalar, yoğun yağmur yağışına rağmen devam etti.

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