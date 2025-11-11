Gürcistan'da Düşen C-130'da Şehit Olan Karabüklü Astsubay Nuri Özcan

Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın acı haberi Karabük'teki ailesine verildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 22:35
Gürcistan'da Düşen C-130'da Şehit Olan Karabüklü Astsubay Nuri Özcan

Gürcistan'da Düşen C-130'da Şehit Olan Karabüklü Astsubay Nuri Özcan

Acı haber Karabük'teki ailesine ulaştı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzereyken Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın acı haberi, Karabük'teki ailesine ulaştı.

Gürcistan sınırında meydana gelen kazada, Karabüklü Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (53) şehit oldu.

Şehadet haberi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki annesi Samiye Özcan ve babası Ahmet Özcan'a Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından verildi.

AZERBAYCAN’DAN TÜRKİYE’YE GELMEK ÜZEREYKEN GÜRCİSTAN’DA DÜŞEN C-130 TİPİ KARGO UÇAĞINDA ŞEHİT OLAN...

AZERBAYCAN’DAN TÜRKİYE’YE GELMEK ÜZEREYKEN GÜRCİSTAN’DA DÜŞEN C-130 TİPİ KARGO UÇAĞINDA ŞEHİT OLAN HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAYI KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ NURİ ÖZCAN’IN ACI HABERİ, KARABÜK’TEKİ AİLESİNE ULAŞTIRILDI.

AZERBAYCAN’DAN TÜRKİYE’YE GELMEK ÜZEREYKEN GÜRCİSTAN’DA DÜŞEN C-130 TİPİ KARGO UÇAĞINDA ŞEHİT OLAN...

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükçekmece'ye Şehit Ateşi: Gürcistan'da Düşen C-130'da Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
2
Şanlıurfa'da düğün saldırısı: 16 yaşındaki İklimya Subay hayatını kaybetti
3
Tekirdağ Muratlı'ya Şehit Ateşi: Hava Astsubay İlker Aykut
4
Gürcistan'da Düşen Askeri Kargo Uçağında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nden 9 Şehit
5
Lüleburgaz’da Şehit Acısı: C-130 Kazasında Üstçavuş Berkay Karaca
6
Aydın Efeler'de üniversiteli Melisa Şengül arkadaşının evinde ölü bulundu
7
Sahte TOKİ Sitesi Tuzağı: 112 ATT'si 7 bin 500 lira Dolandırıldı

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler