Gürcistan'da Düşen C-130'da Şehit Olan Karabüklü Astsubay Nuri Özcan

Acı haber Karabük'teki ailesine ulaştı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzereyken Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın acı haberi, Karabük'teki ailesine ulaştı.

Gürcistan sınırında meydana gelen kazada, Karabüklü Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (53) şehit oldu.

Şehadet haberi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki annesi Samiye Özcan ve babası Ahmet Özcan'a Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından verildi.

