Gürcistan'da Geleneksel 'Alilo' Yürüyüşüyle Noel Coşkusu

Gürcistan'da Geleneksel 'Alilo' Yürüyüşü Yapıldı

Gürcistan'da, 7 Ocak tarihinde kutlanan Ortodoks Hristiyanların Noel Bayramı kapsamındaki "Alilo" yürüyüşü, başkent Tiflis'te gerçekleştirildi.

Her yıl Gürcistan Ortodoks Kilisesi'nin öncülüğünde düzenlenen bu geleneksel etkinlik, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Politikacılar, aileler ve turistler, yürüyüşe katılarak bayram coşkusunu paylaştı.

Yürüyüşe katılanlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yemek, gıda malzemeleri, kıyafet ve çeşitli eşyaları yanlarında getirerek sorumlu kişilere teslim etti.

Bunun yanı sıra, yol boyunca yürüyüşü karşılayan hükümet yetkilileri ve vatandaşlar, etkinliğe katılan çocuklara hediyeler dağıttı. Katılımcılar melek, çoban ve kilise kıyafetleri giyerek yaklaşık 4 kilometrelik bir alanda bayram ilahileri söyledi.

Günün sembolü haline gelen "Alilo" yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı ve yaklaşık 3 saat boyunca sürdükten sonra Sameba Katedrali'nde sona erdi. Bu kutlama, ülkenin birçok bölgesinde de gerçekleştiriliyor.