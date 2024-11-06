Gürcistan'da Huzurevi Yangını: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Gürcistan'daki Yangın Olayı

Gürcistan'ın Mtskheta kentine bağlı Mukhrani köyünde bir huzurevinde çıkan yangında, 2 kişi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Gürcistan Devlet Bakım Ajansı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangının Mukhari Savane huzurevinde gerçekleştiğini duyurdu.

Yangında hayatını kaybeden 2 kişinin yanı sıra, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumları hakkında bilgi verilmedi.

Soruşturma Başlatıldı

Ayrıca, olayla ilgili bir soruşturma sürecinin başladığı ifade edildi.