Gürcistan'da İvanişvili'nin Seçim Zaferi: Dörtüncü Kez İktidar

İvanişvili'nin Siyasi Etkisi Gözler Önünde

Gürcistan'da, iş insanı Bidzina İvanişvili'nin kurduğu Gürcü Hayali Partisi, 26 Ekim'deki seçimlerde %53.93 oy alarak dördüncü kez parlamentoda galip geldi.

Bidzina İvanişvili Kimdir?

İvanişvili, 1956 yılında Gürcistan'ın İmereti bölgesindeki Çorvila köyünde doğdu. Tiflis Devlet Üniversitesi'nden mühendislik ve ekonomi diploması aldı. Daha sonra Moskova Çalışma ve Sosyal Sorunlar Enstitüsü'nde lisansüstü eğitim gördü.

İş Dünyasından Siyasete Geçiş

1988'de iş hayatına girmesiyle birlikte, İvanişvili, Rusya'da elektrikli ekipman ticaretinde lider oldu ve 2012'de ülkesindeki siyasi hayatına adım attı. Başbakanlık döneminde istifa ettikten sonra bile, hükümete olan etkisini sürdürdü.

Hayırseverlik Faaliyetleri

Sadece politikada değil, hayırseverlikte de aktif bir rol oynamış olan İvanişvili, sanat, eğitim ve altyapı gibi alanlarda birçok kuruluşa destek sağladı.

Partinin Zor Dönemlerinde Dönüş

İvanişvili, 2018 yılında parti başkanlığına geri döndü. Bu dönemde, Gürcü Hayali Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday Salome Zurabişvili'ye destek verdi.

Batı ile İlişkiler ve Seçim Stratejileri

Gürcistan'da Avrupa Birliği ve NATO ile entegrasyon hedefleri devam ederken, hükümetin Batı ile ilişkileri gerginleşti. İvanişvili, seçimlerde parti etkinliğini artırarak iktidarını korumaya çalıştı.

Büyük Mitingler ve Seçim Sonuçları

Mitinglerde, muhalefeti sert bir dille eleştiren İvanişvili, seçim sonrası yapılan zafer konuşmasında, yeni kurulacak hükümette yer alıp almayacağına dair net bir açıklama yapmadı.