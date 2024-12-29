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Gürcistan'da Mikheil Kavelaşvili Cumhurbaşkanı Olarak Göreve Başladı

Gürcistan'ın 6. cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, yemin ederek görevine başladı. Eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili ise meşruiyet tartışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 12:05
Gürcistan'da Mikheil Kavelaşvili Cumhurbaşkanı Olarak Göreve Başladı

Gürcistan'da Kavelaşvili'den Yemin Töreni

Gürcistan, 14 Aralık'ta 300 kişilik komisyon tarafından cumhurbaşkanı olarak seçilen Mikheil Kavelaşviliyi resmi olarak göreve başlarken kutluyor. Eski futbolcu ve milletvekili, Tiflis’te Parlamento binasında gerçekleştirilen yemin töreninde, milli ve dini çıkarları koruyarak ülkenin kalkınmasını sağlama taahhüdünde bulundu.

Zurabişvili Görevde Kalıyor

Eski Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Kavelaşvili'ye görevi devretme sürecinde meşruluğu sorgularken, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrılacağını ve görevine dışarıdan devam edeceğini açıkladı. Zurabişvili, parlamento seçimlerini tanımadığını belirterek, kendisinin hâlâ meşru bir cumhurbaşkanı olduğunu savundu.

Demonstrasyonlar ve Siyasi Tartışmalar

Zurabişvili'nin açıklamalarının ardından, kendisini destekleyen kalabalıkla buluşarak parlamento önünde hükümet karşıtı gösterilere katıldı. 28 Kasım'da başlayan ve 32 gündür devam eden AB yanlısı gösteriler ise ülke genelinde büyük bir hareketlilik oluşturdu.

Uluslararası Tepkiler

AB, ABD ve muhalefet partileri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından düzenlenen parlamento seçimlerini reddediyor. Olayların ardından Gürcistan hükümeti, Batı'nın desteklediği bazı grupları, hükümeti devirmeye çalışmakla itham etti. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin, Gürcistan hükümeti yetkililerine yaptırımlar uygulamaya başladığı bildiriliyor.

Gürcistan'ın yeni dönemi, Kavelaşvili ile yeni bir başlangıç yapıtken, siyasi gerginliklerin nasıl gelişeceği ise merakla bekleniyor.

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