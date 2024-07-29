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Gürcistan'da Muhalefet, 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' Yasasının İptali için Başvurdu

Gürcistan'da muhalefet partileri, 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasasını iptal etmek için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:54
Gürcistan'da Muhalefet, 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' Yasasının İptali için Başvurdu

Gürcistan'da Yasaya İtiraz: Muhalefetten Anayasa Mahkemesine Başvuru

Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin ardından, Birleşik Ulusal Hareket dahil birkaç muhalefet partisi, tartışmalı 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasasının iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Protestolara neden olan yasa, muhalefet milletvekilleri tarafından merkezi Batum kentinde yapılan bir basın toplantısı ile gündeme taşındı. Birleşik Ulusal Hareket Başkanı Tinatin Bokuçava, toplam 38 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesine dilekçe sunduklarını açıkladı.

İktidar Cephesi ve STK'ların Durumu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Milletvekili Givi Mikanadze, yasaya karşı dilekçe sunanların yalnızca muhalefet ve Cumhurbaşkanı olmadığını, ülkede faaliyet gösteren 121 sivil toplum kuruluşunun (STK) da yasanın iptali için başvurduğunu belirtti.

Mikanadze, bu STK'ların yüzde 79'unun yıllık gider raporu yayımlamadığını ve bazıların resmi internet sitesinin bile bulunmadığını vurgulayarak, bu durumun sektörün şeffaf olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Tartışmalı Yasanın Arka Planı

Gürcistan Meclisine nisan ayında sunulan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısı, ülkede büyük protestolar başlattı. Tasarı, yurt dışından aldıkları fonların yüzde 20'sinden fazlasını yabancı kaynaklardan temin eden kuruluşların 'yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon' olarak kaydolmalarını zorunlu kılıyor ve aksi durumda ciddi para cezalarıyla karşılaşacaklarını öngörüyordu.

İktidar partisinin Mayıs ayında kabul ettiği yasa, Cumhurbaşkanı Zurabişvili tarafından veto edilmişti. Ancak, 28 Mayıs'ta yapılan oylamayla yasa, Zurabişvili'nin vetosunu aşarak yeniden kabul edildi.

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