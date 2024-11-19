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Gürcistan'da Muhalifler Seçim Protestolarını Sürdürürken Caddeyi Yeniden Kapattı

Gürcistan'da muhalifler, 26 Ekim seçim sonuçlarını protesto etmek amacıyla Tiflis'te caddeyi tekrar kapatıp çadırlar kurdu.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 21:23
Gürcistan'da Muhalifler Seçim Protestolarını Sürdürürken Caddeyi Yeniden Kapattı

Gürcistan'da Seçim Protestoları Sürüyor

Gürcistan'da 26 Ekim tarihindeki parlamento seçimlerinin sonuçlarını protesto eden muhalefet, bu sabah Tiflis'te polisin müdahalesiyle açılan caddeyi yeniden trafiğe kapatarak çadırlar kurdu.

İlia Çavçavadze Caddesi'nde Protesto

Seçim sonuçlarını reddeden muhalefet ve destekçileri, Tiflis'teki İlia Çavçavadze Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Göstericiler, Patre Melikişvli Caddesi'nden gece saatlerinde İlia Çavçavadze Caddesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Polisin müdahalesiyle bu sabah açılan caddede tekrar çadırlar kurarak oturma eylemine devam ettiler.

Göstericiler, ellerinde Gürcistan ve AB bayraklarıyla seçimlerin yeniden yapılmasını talep ederek hükümet karşıtı sloganlar attı.

Polis Güvenlik Önlemlerini Arttırdı

Geniş güvenlik önlemleri altında, muhalefet liderleri yaptıkları açıklamalarda bu caddede kalacaklarını ifade etti. Protestocular, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin galip geldiği seçimlerde hile yapıldığını öne sürerek, seçimlerin iptal edilmesi ve yeniden yapılmasını talep ettiler.

Protestoların devam ettiği belirtilirken, hükümet yetkilileri, muhalefet gruplarının amacının ülkede istikrarsızlık yaratmak olduğunu savunuyor.

Muhaliflere destek veren Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarına itiraz ederek seçimlerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

Parlamento Seçimlerinin Sonuçları

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazandı. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu'na göre, seçimlerde %53,93 oy alan Gürcü Hayali Partisi, 150 koltuklu parlamentoda 89 milletvekili ile temsil edilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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