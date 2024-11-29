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Gürcistan'da Parlamento Önünde Protesto: Polis Müdahale Etti

Gürcistan'da polis, AB müzakerelerinin askıya alınmasını protesto eden göstericilere müdahale etti. Tiflis'teki olaylar gerginleşiyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 04:04
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 04:04
Gürcistan'da Parlamento Önünde Protesto: Polis Müdahale Etti

Gürcistan'da Göstericilere Polis Müdahalesi

Gürcistan, Başbakan İrakli Kobakhidze'nin Avrupa Birliği (AB) müzakerelerini 2028 yılına kadar askıya alması kararını protesto eden göstericilerle karıştı. Tiflis'te parlamento binasının girişlerini kuşatmaya çalışan kalabalık, güvenlik güçleri ile karşı karşıya geldi.

Gergin Anlar Yaşandı

Dün gece başlayan protesto gösterileri, Başbakan Kobakhidze'nin AB katılım müzakerelerine dair açıkladığı kararla giderek tırmandı. Bazı göstericiler, parlamentonun önüne kurulan çelik bariyerlere vurarak zarar vermeye çalıştı. Bunun üzerine polis, göstericilere tazyikli su ile müdahale etti. Olayların büyümesiyle birlikte güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanma gereği duydu.

Göstericiler, polisin müdahalesi sonrası geri çekilerek Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatarak barikatlar kurdu. Yerel medya, olaylarda birkaç kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kobakhidze'nin Açıklamaları ve Tepkiler

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, AB ile üyelik müzakerelerini 2028 yılına kadar gündeme getirmeyeceklerini belirtti. Kobakhidze, "Zor bir yol olacak. Önümüzde yaklaşık 6 yıl var; hedefimiz, 2030 yılında Avrupa Birliği'ne katılmaktır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, bazı Avrupa siyasetçilerinin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını vurgulayan Kobakhidze, "AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık. Ayrıca, 2028 sonuna kadar AB’den gelecek her türlü bütçe hibesini reddediyoruz" dedi.

Uluslararası Tepkiler ve Seçim Tartışmaları

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını "ciddi usulsüzlükler olduğu" gerekçesiyle kınadı ve seçimlerin bir yıl içinde yenilenmesini talep etti. Georgi Hayali Partisi'nin yüzde 53,93 oy alarak kazandığı seçimlerde muhalefet partileri ise hükümeti hile ile suçlayarak sonuçları tanımadıklarını açıkladı.

Sonuç

Gürcistan'daki olaylar, ülkede siyasi istikrarın ne denli tehdit altında olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Başbakan Kobakhidze’nin kararlarına yönelik halkın tepkisi, ülkede gerginliğin artmasına yol açıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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