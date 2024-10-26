Gürcistan'da Parlamento Seçimleri Başladı

Gürcistan'da Parlamento Seçimleri

Gürcistan'da halk, 11. parlamento seçimlerinde oy vermek üzere sandık başına gitmeye başladı. Ülkede kayıtlı 3 milyon 508 bin 294 seçmen, 150 milletvekilini belirlemek için tercihlerini kullanacak.

Sandıklar Açıldı

Yerel saatle 08.00'de açılan sandıklar aracılığıyla, Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun belirttiğine göre, 3 milyon 113 bin 747 seçmen ilk kez elektronik oylama sistemini deneyimleyecek.

Yurt Dışında Oy Kullanma İmkanları

Ayrıca, yurt dışında yaşayan 95 bin 910 seçmen de 40 ülkede 67 farklı noktada açılan sandıklarla oy kullanma fırsatına sahip olacak.

Partilerin Seçim Yarışı

Seçimde, %5 seçim barajını geçmek için mücadele eden toplam 18 parti, aralarında 4 seçim bloğunun da bulunduğu bir yarış halinde bulunuyor. Seçim sonucunda, 76 koltuk elde eden bir parti veya blok, tek başına iktidar oluşturma hakkına sahip olacak.

İktidar ve Muhalefet

2012'deki seçimlerde iktidara gelen ve son seçimde %48,22 oy alan Gürcü Hayali Partisi, üst üste dördüncü kez zafer arayışında. Eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kurucusu olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket tarafından öncülük edilen "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" ve ayrılan isimlerin oluşturduğu "Değişim İçin Koalisyon" seçim bloku ise iktidar partisinin en güçlü rakipleri arasında gösteriliyor.

Oy Sayım Süreci

Sandıkların 20.00'de kapanmasının ardından oy sayımına geçilecek.

Gürcistan'da halk, 11. parlamentoyu seçmek için sandık başına gitmeye başladı. Ülke genelinde kurulan sandıklar, yerel saatle 08.00'de açıldı. Başkent Tiflis'in Vake semtindeki 27. sandıkta halk oyunu kullanmaya başladı.

Gürcistan'da halk, 11. parlamentoyu seçmek için sandık başına gitmeye başladı. Ülke genelinde kurulan sandıklar, yerel saatle 08.00'de açıldı. Başkent Tiflis'in Vake semtindeki 27. sandıkta halk oyunu kullanmaya başladı.