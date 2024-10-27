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Gürcistan’da Parlamento Seçimleri: İktidarın Büyük Zaferi

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, iktidar partisi Gürcü Hayali'nin etkileyici bir zafer kazandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 12:37
Gürcistan’da Parlamento Seçimleri: İktidarın Büyük Zaferi

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den Seçim Açıklaması

İrakli Kobakhidze, Gürcistan'da düzenlenen parlamento seçimlerinin sonuçlarını değerlendirerek, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin büyük bir zafer elde ettiğini bildirdi.

Seçim Sonuçları ve Güçlü Destek

Açılan sandıkların %99’una göre Gürcü Hayali Partisi, oyların %54,08’ini alarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Başbakan Kobakhidze, bu sonuçların Gürcü halkının barış ve kalkınmayı seçtiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Kobakhidze, "Ülkemizde barışı korumanın kaderinin belirlendiği, çok önemli bir seçim geçirdik. Sonuçlarda, halkımızın tek alternatifi tercih ettiğini görmekteyiz" dedi.

Muhalefet Tepkisi

Seçim sonuçlarına rağmen, muhalefetteki bazı partiler, Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından açıklanan verileri kabul etmedi. Eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kurucusu olduğu Birleşik Ulusal Hareket öncülüğündeki "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" ve "Değişim İçin Koalisyon" blocu, hükümeti "seçim çalmakla" itham ederek, aldıkları oy oranlarının gerçek dışı olduğunu savundular.

Seçim Barajı ve Sonuçları

Parlamento seçimlerinde %5 seçim barajını geçmeye çalışarak yarışan toplamda 18 parti yer aldı. İktidara gelmek için 76 koltuk gerekli. Gürcü Hayali Partisi, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimi de kazanarak iktidardaki konumunu pekiştirdi.

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