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Gürcistan'da Seçim Gösterilerine Polis Müdahalesi: Cadde Açıldı

Gürcistan'da seçim sonuçlarına itiraz eden göstericilerin kapattığı cadde, polis müdahalesiyle açıldı. Protestocular başka bir caddeye yürüdü.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 08:10
Gürcistan'da Seçim Gösterilerine Polis Müdahalesi: Cadde Açıldı

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimi sonuçlarını kabul etmeyen göstericilerin Tiflis'teki protestoları devam ediyor.
Başkent Tiflis'te muhalefetin işgal ettiği İlia Çavçavadze Caddesi, polis müdahalesi ile trafiğe açıldı. Yerel saat 07:00 sularında çok sayıda polisin geldiği alanda, göstericilere yolu açmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Uyarı üzerine protestocular geri çekilmeye başladılar.

Polis ve Tiflis Belediyesi ekipleri, göstericilerin kurduğu çadırları kaldırdı ve caddede temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Alanda, özel kuvvetler ve tazyikli su araçları da hazır bekletildi.

Çekilen göstericiler, Petre Melikişvili Caddesinde yeni bir yürüyüş düzenledi. Ülkedeki 26 Ekim parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı. Seçimlerde %53,93 oy alan iktidar partisi, 150 koltuklu parlamentoda 89 milletvekilliği elde etti.

Bununla birlikte, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve seçim barajını geçen muhalefet partileri, seçimlerin hileli yapıldığını iddia ederek sonuçları tanımamışlardı. Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin rekabetçi ve şeffaf bir ortamda gerçekleştiğini savunarak, muhalefetin protestolarına rağmen yeni parlamentonun 25 Kasım'da toplanacağını belirtmişti.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Zurabişvili, hükümete seçimlerin yeniden yapılması çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gürcistan'da 26 Ekim'deki parlamento seçimi sonuçlarını kabul etmeyen göstericilerin başkent...

Gürcistan'da 26 Ekim'deki parlamento seçimi sonuçlarını kabul etmeyen göstericilerin başkent Tiflis'te trafiğe kapatarak çadır kurduğu cadde polisin müdahalesiyle açıldı.

Gürcistan'da 26 Ekim'deki parlamento seçimi sonuçlarını kabul etmeyen göstericilerin başkent...

Gürcistan'da 26 Ekim'deki parlamento seçimi sonuçlarını kabul etmeyen göstericilerin başkent Tiflis'te trafiğe kapatarak çadır kurduğu cadde polisin müdahalesiyle açıldı.

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