Gürcistan'da Seçim Sonuçlarına Protesto Gösterisi

Gürcistan’da 26 Ekim tarihinde gerçekleştirilen parlamento seçim sonuçlarının kabul edilmemesi üzerine, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet partileri protesto gösterisi düzenledi.

Gösteri Tiflis'te Gerçekleşti

Başkent Tiflis’te akşam saatlerinde Parlamento Binası önünde bir araya gelen göstericiler, seçim sonuçlarını tanımadıklarını ifade etti. İktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin, %53,93 oy alarak galip çıktığı bu seçimleri kabul etmeyen Zurabişvili, muhalefet partileri ile birlikte halka hitap etti.

Seçimlerin Hileli Olduğu İddiası

Zurabişvili, seçimlerde "halkın sesinin çalındığını" belirtirken, hile iddialarının araştırılması gerektiğini vurguladı. Elinde kanıt bulunan herkesi bilgi paylaşmaya davet eden Zurabişvili, “Birlikte, anayasal hakkımız olan sesinizin korunmasını çok barışçıl bir şekilde savunacağız.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Eleştiriler

Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında bulunduğu birçok Batılı ülkenin, seçimleri eleştirdiğini dile getiren Zurabişvili, bu sürecin "büyük bir operasyon" ile müdahale edildiğini söyledi. Ayrıca Avrupa Birliği entegrasyonunun, Gürcistan için son derecede önemli olduğunu belirtti.

Geri İadeli Talep ve Çalışmalar

"Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" seçim bloğunun lideri Giorgi Vaşadze, seçim sonuçlarını gayrimeşru bulduklarını ve yeni parlamentoya girmeyeceklerini açıkladı. Vaşadze, seçimlerin yeniden yapılmasını talep etti ancak bunun uluslararası seçim idaresi tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Diğer muhalefet siyasetçileri de halkın oylarının korunması adına mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Seçim Sonuçlarının Analizi

Gürcistan'daki seçimlerde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi 89 koltuk kazanırken, muhalefet ise toplamda 61 milletvekili ile temsil edilecektir. Seçimlerden çıkan sonuçlara göre, 150 koltuklu parlamentoda bir siyasi partinin 76 koltuk alması halinde tek başına hükümet kurma yetkisine sahip olacağı belirtilmektedir.

Kasım ayında Merkez Seçim Komisyonu tarafından seçim özet protokolünün yayımlanmasının ardından, anayasaya göre yeni parlamentonun toplanması beklenmektedir.

Gürcistan’da 26 Ekim’de yapılan ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığı açıklanan parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve bazı muhalefet partilerinin katılımıyla protesto gösterisi düzenlendi. Başkent Tiflis’te akşam saatlerinde Parlamento Binası’nın önünde toplanan göstericiler, iki gün önce Gürcistan’da düzenlenen parlamento seçimlerini tanımadıklarını bildirdi. Göstericiler ellerinde Avrupa Birliği (AB) ile Gürcistan bayraklı şemsiyeleri taşıdı

Gürcistan’da 26 Ekim’de yapılan ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığı açıklanan parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve bazı muhalefet partilerinin katılımıyla protesto gösterisi düzenlendi. Başkent Tiflis’te akşam saatlerinde Parlamento Binası’nın önünde toplanan göstericiler, iki gün önce Gürcistan’da düzenlenen parlamento seçimlerini tanımadıklarını bildirdi. Göstericiler ellerinde Avrupa Birliği (AB) ile Gürcistan bayraklı şemsiyeleri taşıdı