Gürcistan'da Tarihi Cumhurbaşkanlığı Seçimi Başladı

Gürcistan'da 6. Cumhurbaşkanının Belirlenmesi Süreci Başladı

Gürcistan tarihinde bir ilke imza atılarak, 6. cumhurbaşkanı parlamentodaki 300 kişilik Seçim Kurulu tarafından seçilmeye başlandı. Oy verme süreci, Tiflis'teki Parlamento binasında gerçekleştiriliyor.

Seçim Kurulu ve Adaylık Durumu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından gösterilen tek aday Mikheil Kavelaşvili için oy verme işlemi başladı. 1991 yılında bağımsızlığını yeniden kazanan Gürcistan'da, 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanı seçimlerinin bu şekilde yapılmasına karar verilmişti.

Yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oluşturulan Seçim Kurulu, 150 milletvekili, Abhazya ve Acara Yüksek Konseyinin üyeleri ile ülkedeki tüm belediyelerin temsilcilerinden oluşuyor.

Oy Verme Süreci ve Tepkiler

26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetteki 61 milletvekili oy verme sürecine katılmıyor. Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için 300 üyeden en az 151 kişinin oy vermesi gerekmekte. Oy verme süreci, yerel saatle 09.00'da başlamış olup, 14.00'e kadar sürmesi bekleniyor. Sonuçların ise bir saat içinde açıklanması öngörülüyor.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamentodaki bu seçim sürecinin meşru olmadığını belirterek, "Makamı kimseye bırakmayacağım," ifadelerini kullandı. Bu durum üzerine Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, yeni seçilecek cumhurbaşkanının yemin töreninin 29 Aralık'ta yapılacağını belirtip, Zurabişvili'yi anayasayı ihlal etmekle suçladı.

Seçimin Tek Adayı: Mikheil Kavelaşvili

Gürcü Hayali Partisi, eski futbolcu ve mevcut milletvekili Mikheil Kavelaşvili'yi 27 Kasım'daki seçim için aday olarak göstermişti. Kavelaşvili, 1992-2002 yılları arasında Gürcistan Milli Futbol Takımı formasını giymiştir. 2016 yılında Gürcü Hayali Partisi'nden milletvekili olan Kavelaşvili, 2020'de de aynı partiden tekrar milletvekili seçilmiştir. 28 Haziran 2022'de ise partiden ayrılıp Halkın İktidarı Partisi'ni kurmuştur.

Öte yandan, öğle saatlerinde seçim karşıtı protestoların düzenlenmesi bekleniyor.

Gürcistan'da Seçim Kurulunun 300 üyesi, 6. cumhurbaşkanını belirlemek üzere parlamentoda oy vermeye başladı. İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin gösterdiği tek aday Mikheil Kavelaşvili'nin yer aldığı cumhurbaşkanı seçimi, Tiflis'teki Parlamento binasında başladı.

Gürcistan'da Seçim Kurulunun 300 üyesi, 6. cumhurbaşkanını belirlemek üzere parlamentoda oy vermeye başladı. İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin gösterdiği tek aday Mikheil Kavelaşvili'nin yer aldığı cumhurbaşkanı seçimi, Tiflis'teki Parlamento binasında başladı.